Desenvolvido na primeira metade do século XX, o forno de microondas conquistou os lares de todo o mundo pela praticidade que oferece na cozinha. Apesar de ser útil para esquentar as marmitas e as sobras da última refeição, esse eletrodoméstico é também muito útil para preparar pratos desde o início. As possibilidades são diversas e vão de preparos salgados a doces, dos mais simples aos mais elaborados.

O chef Victor Sampa, do Senac, nos ajudou a selecionar 5 receitas pensadas especialmente para preparo no microondas, revelando algumas das possibilidades que esse aparelho proporciona na cozinha. Confira abaixo a seleção:

Quibe de abóbora

Quibe de abóbora de microondas. Foto: Luigi Di Fiore

Com ingredientes vegetarianos, esse prato é perfeito para incluir no cardápio do lanche da tarde ou nas marmitas para levar para o trabalho. A receita é própria para fazer no microondas, já que a cocção da abóbora neste tipo de forno garante que ela não absorva tanta umidade e fique com uma textura macia, mas ainda firme para a massa do quibe. Além disso, o prato conta com a cremosidade do recheio de queijo mussarela.

Salmão ao molho de hortelã com aspargos

Salmão com aspargos no microondas. Foto: Luigi Di Fiore

Por se tratar de um peixe um pouco mais gorduroso, o salmão não vai ficar ressecado nos preparos de microondas, o que o torna uma ótima opção para as receitas nesse aparelho. Na versão do chef, esse peixe foi servido com uma marinada e molho de hortelã com aspargos, todos também preparados no microondas. A receita conta ainda com tomates confitados no molho do salmão e pode ser preparada e servida no mesmo recipiente, para deixar tudo ainda mais prático.

Lasanha de ricota com tomate seco

Lasanha de tomate seco com ricota. Foto: Luigi Di Fiore

O microondas também pode cumprir a função de assar pratos mais encorpados, como essa lasanha de ricota com tomate seco. Para garantir a cremosidade da receita e a cocção correta das camadas de massa, o chef dá a dica de montar as folhas da lasanha em meio a camadas de molho, já que elas não são cozidas previamente em água. Confira o passo a passo no link abaixo.

Pudim de leite

Pudim de caneca do chef Victor Sampa. Foto: Luigi Di Fiore

Nada melhor do que um pudim lisinho e cremoso de sobremesa. Com essa receita de pudim de caneca, você pode ter o doce pronto em menos de 10 minutos. O ideal é fazer em potência baixa, para garantir que ele fique sem furos e na consistência adequada.

Brownie de chocolate com maçã

Brownie de microondas de chocolate. Foto: Luigi Di Fiore

Seguindo com as sobremesas, o segredo desse brownie está na composição de sua massa: sem fermento e à base de maçã triturada, o doce fica com uma textura firme e com sabor intenso de chocolate - e se você não souber, é improvável que descubra que a maçã está presente. O chef recomenda comer essa sobremesa com um sorvete de baunilha e uma geleia ou calda de frutas um pouco mais ácida.

