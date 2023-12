Dez drinks especiais para brindar o fim de ano; veja receitas

À medida que as luzes cintilam, os risos ecoam e a esperança se renova, o fim de ano nos convida a refletir e planejar os próximos objetivos. Mas celebrar a passagem de ano sem uma biritinha na mão, parece não ter a mesma vibe, não é mesmo?

Os drinques, alcoólicos ou não, acompanham muito bem as festividades e trazem um toque sofisticado e alegre ao momento.

Neste caderno, te convidamos a explorar uma seleção de dez drinques variados, que acompanham muitos destilados e outros ingredientes. Confira a lista e veja qual é o mais adequado para o seu Natal e Ano-novo.

Gin com frutas vermelhas

Gin com frutas vermelhas Foto: @marinho11

PUBLICIDADE

Esse drinque batido apelidado de “Rosso” pelo restaurante Dhomus leva essencialmente gin, frutas vermelhas e xarope de açúcar. Se quiser dar um toque a mais, adicione uma fatia de laranja na borda da taça Balloon.

Confira a receita

Daje Sprintz

Daje Spritz Foto: Gustavo Pitta

Para quem não abre mão de espumante no fim do ano, o Daje Spritz é uma ótima opção. O drinque, servido em taça de gin tônica, acompanha Prosseco, Limoncello e água com gás.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Jacarandá Mule

Jacarandá Mule Foto: Giuliana Nogueira

A clássica combinação de vodca com suco de limão ganha mais alguns ingredientes nessa receita de Jacarandá Mule. O top de espuma de gengibre e a adição de xarope de açúcar tornam esse drinque uma bebida refrescante e muito sofisticada.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Morango Tropical

Morango tropical Foto: Ricardo Dangelo

Com um pouquinho de morango, tangerina e limão, você vai conseguir fazer um dos drinques mais refrescantes e autênticos desse fim de ano. O Morango Tropical, batizado no restaurante Ki-Mukeka, leva ainda vodca, água com gás e muito gelo.

Confira a receita

PUBLICIDADE

La Dolce Vita

La Dolce Vita Foto: RICARDO DANGELO

Em uma taça longdrink, coloque espumante, Aperol e um pouco de gin. Na parte das frutas, melancia e limão-taiti darão conta do recado. O resultado? Um drinque fantástico e mega simples de preparar.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Drinque grego com melancia

O drinque Petros, de gim com melancia. Foto: Gustavo Pitta

Esse drinque do Petros Greek Taverna acompanha gin e ouzo, um destilado grego feito à base de anis. Os ingredientes restantes da receita agregam muito sabor e refrescância ao drinque grego: melancia e limão.

Confira a receita

Rúbia

PUBLICIDADE

O drinque Rúbia, com gim e frutas vermelhas. Foto: Tati Frison

Para quem ama maracujá e xarope de cardamomo, o mixologista Renan Tarantino criou o “Rúbia”. Esse drinque, misturado com gin e frutas vermelhas, ainda leva pitadas de acidez com suco de limão.

Confira a receita

Aurora

Drinque Aurora, do Sky Hall Terrace Bar Foto: Tati Frison

Com licor amaretto, maracujá, clara de ovos e limão-taiti, o drinque “Aurora”, do Sky Hall Terrace Bar, é uma verdadeira delícia. A bebida ainda acompanha xarope de funcho, kummel e açafrão.

Confira a receita

MASP

MASP Foto: Rodolfo Regini

Batizado em homenagem ao Museu de Arte de São Paulo, o drinque " MASP” do The View Bar acompanha gin de pêra, cynar, suco de limão e licor strega. O sabor adocicado do drinque é mesclado com um azedinho na medida.

Confira a receita

Rosé Gold

Rosé Gold Foto: Gustavo Pitta

Gosta de vinho rosé? O café e bistrô Rendez-Vous te ensina a fazer o Rosé Gold, um drinque de vinho, água com gás, morango e limão siciliano.

Confira a receita