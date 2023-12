Entre os muitos ingredientes que evocam o espírito festivo, as uvas-passas têm um lugar especial, acrescentando doçura e uma textura única aos pratos natalinos. Por mais que sua presença seja comum em pratos salgados, os docinhos e sobremesas com passas ganham uma nova roupagem no Natal: mais sabor e claro, muito mais cor ao prato.

Assim, as uvas-passas, verdadeiras estrelas do Natal, ajudam a melhorar ainda mais as sobremesas clássicas da festa. A versatilidade das pequenas frutinhas pode trazer ainda mais conforto e sofisticação para a sua ceia.

A chef Helô Bacellar e a confeiteira Lu Bonometti têm três sugestões com passas para o seu Natal. E se você é do time que não gosta de uvas-passas, está liberado fazer as receitas sem elas.

Cookie de chocolate com passas

Cookie de maçã com passas da chef Lu Bonometti Foto: Antônio Rodrigues

PUBLICIDADE

O cookie com gotas de chocolate é uma das sobremesas mais populares do planeta. A versão da confeiteira Luciana Bonometti explora outras possibilidades do preparo, envolvendo uva-passa e um purê de maçã delicioso.

Confira a receita

Stollen

Aprenda a fazer o Stollen, pão natalino que é tradição na Alemanha Foto: Ana Bacellar

PUBLICIDADE

O pão doce que é tradição no Natal dos alemães tem uma história bonita. Na hora de fechar o pão para assar, o marzipã do recheio, coberto por uma camada de massa com passas, representa o menino Jesus coberto por uma manta. A receita típica natalina é da Helô Bacellar.

Confira a receita

Pudim de pão

Pudim de pãoda minha bisavó Foto: Codo Meletti/Estadão

PUBLICIDADE

Nada mais acolhedor e versátil do que um belo pudim de pão. A receita da chef Heloisa Bacellar ganha potência com a adição do vinho do Porto. Já a textura fica por conta das uvas-passas.Mas a chef dá a dica: você pode trocar o vinho fortificado por outra bebida da sua preferência, uma cachaça ou licor, por exemplo, ou mesmo adicionar alguns cítricos, como suco e raspas de limão ou laranja.

Confira a receita

Qual o melhor panetone de 2023?

Panetone Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Se você não dispensa frutas cristalizadas e uvas-passas no Natal, que tal conferir os melhores panetones segundo especialistas de Paladar?

PUBLICIDADE

Clique aqui e confira o ranking. (Spoiler: o vencedor custa menos de R$ 90).