Dia da cachaça: veja 5 pratos que levam a bebida

Imagine um ingrediente brasileiro que, além de realçar sabores e aromas, pode ser utilizado para grelhar, marinar, flambar e amaciar carnes. Provavelmente, você pensou em alguns insumos, mas esqueceu da querida cachaça.

A bebida mais famosa do Brasil é versátil e poderosa, combinando com quase tudo que temos na cozinha. A cachaça consegue atribuir mais sabor a uma grande variedade de receitas como carne, frango, legumes, doces e até mesmo frutos do mar.

Mas para tornar esse ingrediente um verdadeiro coringa na hora de cozinhar, precisamos ter alguns cuidados. A ideia central da cachaça no mundo das panelas é ‘’menos é mais’'. Em quantidades exageradas, ela pode ofuscar outros sabores importantes do prato.

Agora, se estiver na dúvida sobre qual tipo de cachaça escolher, aposte nas cachaças brancas, que são ótimas para qualquer preparo. E na hora de escolher o rótulo, pense em levar para a panela o que você também gostaria de beber.

Coloque em prática essas dicas fazendo uma (ou todas) das cinco receitas que levam cachaça no preparo.

Torresmo

Torresmo do Tantin Bar Foto: Felipe de Paula

Além da temperatura da panela, o segredo deste torresmo sequinho e crocante também está ligado à cachaça. Esta receita de torresmo do chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, comprova que a cachaça pode exercer um papel especial quando o assunto é fritura.

Confira a receita

Bolovo de linguiça

Bolovo de linguiça e cachaça Foto: Zona 011

O bar Zona 011 inovou com esse bolovo de linguiça. O prato, que leva cachaça amarela, tem crocância acentuada e sabor delicioso.

Confira a receita

Lombo na cachaça

Lombo caramelado na cachaça Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Saboroso e macio, o lombo ganha ainda mais dulçor ao se unir à cachaça. Essa receita da Le Cordon Bleu ainda acompanha batata-doce e couve.

Confira a receita

Sorvete de cachaça

Sorvete de cachaça Foto: Quincho

A receita de sorvete de cachaça do chef Rafael Aoki é uma sobremesa deliciosa e única, combinando o sabor refrescante do sorvete com o toque característico da bebida. Essa combinação surpreendente de sabores resulta em um doce irresistível que pode ser apreciado em diversas ocasiões.

Confira a receita

Bolo de limão com cachaça

Bolo de limão com toque de cachaça Foto: Alberto Whyte/Açucareiro da Nana Foto: Alberto Whyte/Açucareiro da Nana

Está pensando no que preparar para o café da tarde, mas não quer o mesmo bolo de sempre? Se deseja algo mais elaborado e, ao mesmo tempo, de fácil preparo, anote esta receita saborosa criada pela chef Nana Fernandes, proprietária do Açucareiro da Nana. Ela preparou um bolo de dois limões com merengue e um toque de cachaça que é de dar água na boca.

Confira a receita

