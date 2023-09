Segundo a ABIS (Associação das Indústrias e do Setor de Sorvetes), os brasileiros consumiram mais de 1 milhão de litros de sorvete em 2022. Seja como acompanhamento de diversas sobremesas ou servido sozinho, as possibilidades com o ingrediente são inúmeras. Entre elas, o milkshake é uma das mais queridinhas do público e está presente no cardápio de muitas lanchonetes e restaurantes.

Para comemorar o Dia do milkshake (12 de setembro), separamos algumas receitas deliciosas dessa bebida, para você adicionar cremosidade e refrescância à sua rotina e explorar novos sabores.

Milkshake de Ovomaltine

Milkshake de Ovomaltine do Osnir Hamburger. Foto: Divulgação/Osnir Hamburger

Hit absoluto nas redes de fast food, essa versão de milkshake com ovomaltine combina a crocância dos flocos de chocolate com os sabores e texturas características dessa sobremesa. Nessa versão do Osnir Hamburger, a receita ainda leva calda de caramelo para coroar algo que parecia não poder ser melhor.

PUBLICIDADE

Veja a receita

Milkshake de Morango com Nutella

Milkshake de morango de nutella da chef Gabi Junqueira. Foto: Gabriela Junqueira

Essa receita da chef Gabi Junqueira combina morangos batidos com o creme de avelã mais famoso do mundo, apostando em uma execução fácil, que não tem possibilidade de dar errado. Afinal, Nutella, sorvete e morango combinam com quase tudo. Vale a pena experimentar!

Veja a receita

PUBLICIDADE

Milkshake de milho

Sorvete de milho do Osnir Hamburger. Foto: Divulgação/Osnir Hamburger

Essa receita do Osnir Hamburger foi feita especialmente para os amantes de sorvete de milho e eleva tudo o que tem de melhor nas receitas doces com esse ingrediente. Facílimo de fazer, esse milkshake é perfeito para desfrutar com um bolinho caseiro.

Veja a receita

Frapê de Coco

PUBLICIDADE

Frapê de coco do Osnir Hamburger Foto: Luís Vinhão

Muita gente associa o coco a algo refrescante, epecialmente pela sua água, apreciada nos parques e praias Brasil afora. Mas essa receita de frapê de coco do Osnir Hamburger vai mostrar que a refrescância da fruta pode ser também aproveitada em um milkshake delicioso.

Veja a receita

Milkshake de pistache

Milkshake de pistache do Osnir Hamburger. Foto: Divulgação/Osnir Hamburger

PUBLICIDADE

Quem não ama uma sobremesa com pistache? Veja como fazer uma versão maravilhosa de milkshake que leva esse ingrediente do Osnir Hamburger, que fica com uma cor linda e uma textura impecável.

Veja a receita