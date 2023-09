Feito à base de leite e sorvete, o milk-shake é uma bebida famosa entre os amantes de lanches, em especial os que são de hambúrguer e batata frita. Com sua textura cremosa e aveludada, a bebida pode ganhar as mais diversas variações, que vão desde o milho-verde até o caramelo com flor de sal. Não é à toa que o milk-shake tem sua própria data no calendário nacional, sendo comemorado no dia 12 de setembro. Se você é fã de milk-shake, que tal conferir os melhores lugares de São Paulo para tomar a bebida?

Lanchonete da Cidade

Após a reformulação da Lanchonete da Cidade, foi criada a Urbana Milkshakeria. Entre as delícias servidas na casa, o destaque vai para o milkshake de frutas amarelas com sorbet de maracujá batido e leite de amêndoa, coberto com espuma de leite de coco com maracujá. (a partir de R$ 35, 400 ml).

Onde: Av. Macuco, 35 - Moema. 12h/ 23h (6ª e sáb. 12h/ 0h. dom. 12h/ 22h).

Cabana Burguer

Milk-shake do Cabana Burguer Foto: Cabana Burguer

A rede de hamburguerias oferece uma seleção de milk-shakes, que vai desde os clássicos, como o de chocolate, até o de caramelo com flor de sal (R$ 23,90, 480 ml). Outra pedida que faz sucesso é o wow shake, que é feito com Nutella, calda de chocolate e cookie (R$ 49,90, 670 ml).

Onde: R. Oscar Freire, 56, Jardim Paulista. 2307-1918. 12h/ 22h (6ª e sáb. 12h/ 23h. dom. 12h/ 22h).

Osnir Hamburger

Milk-shake do Osnir Burguer Foto: Luis Vinhao

Priorizando a mesma essência desde a sua abertura há 54 anos, o Osnir Hamburger mantém receitas de família que perduram até hoje. Além dos famosos hambúrgueres, a casa tem quatro milk-shakes pra lá de deliciosos. Pistache com cobertura de caramelo, R$ 29,90 (290 ml), milho verde, R$ 24,90 (290 ml), Ovomaltine e avelã, R$ 37,90 (470 ml) e frapê de coco R$ 29,90 (470 ml).

Onde: Av. Jabaquara, 550 - Mirandópolis | domingo a quinta das 11h30 às 24h e sextas e sábados 11h30 até 1:00 | (11) 5583 3055.

Meat Downtown Burgers

Milk-shake do Meat Downtown Burgers Foto: Marinho Rodrigues

O Meat Downtown Burgers é uma hamburgueria inspirada nas grandes metrópoles e tem a proposta de servir lanches cheios de estilo. O cardápio traz milk-shakes (R$33 cada) de Ovomaltine, Nutella, Morango, Baunilha e Paçoquinha. Para os maiores de idade, ainda é possível criar um sabor personalizado com as bebidas alcoólicas servidas na casa, cobrando um adicional pelo valor da dose.

Onde: R. Bela Cintra, 1783, Cerqueira César | terça a quinta das 18h às 23h e sexta a domingo do meio-dia às 23h | (11) 94906-4687.

Johnny Rockets Lab

Johnny Rockets Foto: Johnny Rockets

A Johnny Rockets, rede americana de hamburguerias ambientada nos anos 50, apresenta uma dupla novidade aos fãs de chocolate Talento. Disponíveis nas opções Castanha do Pará (500 ml, R$ 35) e Cereais com Passas (500 ml, R$ 35 ), os novos milk-shakes da casa chegam para completar o hall de delícias. Além dos lançamentos, a Johnny Rockets tem milk-shakes de Hershey’s (300 ml, R$ 24), Oreo (300 ml, R$ 25), M&M (300 ml, R$ 24) e outras dez opções

Onde: Rua Purpurina, 550, Vila Madalena - Sumarezinho | (11) 3816-2268