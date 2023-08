Dia do Pão de Queijo: veja cinco receitas recheadas para fazer em casa

O Dia Nacional do Pão de Queijo é comemorado nesta quinta-feira (17 de agosto), e celebra a iguaria que conquista o paladar dos brasileiros há séculos, se tornando símbolo da culinária mineira. Estima-se que o pão de queijo surgiu em Minas Gerais por volta dos séculos XVIII e XIX e desde então, a receita segue evoluindo e se adaptando ao cenário da gastronomia contemporânea.

Para comemorar a data, separamos uma lista com cinco receitas práticas de pão de queijo recheado e que fogem do tradicional para você fazer em casa no lanche da tarde.

Pão de queijo com abobrinha

Pão de queijo com abobrinha Foto: Christiane Alves

Essa saborosa opção vegetariana do Formaggio Mineiro é também muito simples de fazer, recheada apenas com abobrinhas assadas e alguns temperos. Fica pronta em poucos minutos e a leveza do sabor se destaca nessa versão. Aproveite.

Confira a receita

Pão de queijo Caprese

Pão de queijo recheado com tomate, pesto e queijos mussarela, meia-cura e mussarela de búfala Foto: Rodrigo Cafaro

Você já deve ter ouvido falar da salada caprese, que leva mussarela de búfala, tomates cereja e molho pesto. Mas já pensou que esses ingredientes podem cair muito bem com o pão de queijo? A receita da Trem Doido combina esses ingredientes em uma junção de pratos queridos da culinária italiana e brasileira. Prático e delicioso.

Confira a receita

Pão de queijo com pernil

Pão de queijo com pernil, rúcula e molho barbecue da Trem Doido Foto: Rodrigo Cafaro

A lanchonete Trem Doido se especializou em sanduíches no pão de queijo e apresenta uma releitura deliciosa do prato tradicional, combinando pernil, couve e molho barbecue para uma mistura brasileira e levemente agridoce. Perfeita para acompanhar uma cerveja.

Confira a receita

Choripán no pão de queijo

Choripan no pão de queijo da Trem Doido Foto: Rodrigo Cafaro

O choripán é um sanduíche típico argentino, que leva pão recheado com linguiça e outras adições, como queijo e chimichurri. A Trem Doido teve a ideia de fazer a receita montada no pão de queijo e conseguiu realizar o casamento perfeito entre Brasil e Argentina. Vale a pena experimentar.

Confira a receita

Mini pão de queijo com shimeji

Mini sanduíche de pão de queijo com shimeji Foto: Christiane Alves

Ainda entre as versões vegetarianas, a receita de mini sanduíches de pão de queijo com shimeji do Formaggio Mineiro fica pronta em poucos minutos. Misturando ingredientes da culinária asiática e brasileira, essa versão surpreende com a combinação entre a massa elástica e o recheio suculento. Uma opção rápida e perfeita para servir como aperitivo.

Confira a receita