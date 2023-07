Saiba por que o pão de queijo mineiro é o melhor do mundo

Quem aí é apaixonado por pão de queijo caseiro e fresquinho? Se você é realmente fã dessa iguaria brasileira, deve saber que o pão de queijo mineiro é considerado por muitos o mais tradicional e saboroso de todos. Além de ser difícil de copiar, o pão de queijo de Minas Gerais ainda traz combinações deliciosas, como pão de queijo com linguiça, pão de queijo com abobrinha e pão de queijo com doce de leite.

Para que você conheça os segredos do pão de queijo mineiro, o especialista em pão de queijo e proprietário do Trem Doido, Thiago Gomes, vai te contar quais são os ingredientes tradicionais dessa receita deliciosa de pão de queijo mineiro.

Pão de queijo Foto: DANIEL TEIXEIRA

Quais são os ingredientes do pão de queijo mineiro tradicional?

O pão de queijo tradicional possui apenas cinco ingredientes, que devem estar muito frescos para manterem a qualidade e sabor da receita. O especialista Thiago Gomes diz que polvilho doce, polvilho azedo, queijo, ovo e leite são os ingredientes essenciais para um bom pão de queijo mineiro.

O que torna o pão de queijo mineiro tão único?

‘’O pão de queijo de Minas Gerais, além de ter um aroma que perfuma o ambiente, tem que ter uma textura crocante por fora e areada por dentro, fazendo com que ele fique macio e saboroso’', afirma Thiago.

Pão de queijo Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Quais são os segredos para fazer um pão de queijo mineiro perfeito?

Para Thiago Gomes, o segredo do pão de queijo mineiro está na proporção exata entre polvilho azedo e doce com o queijo. Por exemplo, em uma receita que renderia cinco porções, quatro xícaras de polvilho e quatro xícaras de queijo minas meia cura trariam um sabor inconfundível e uma textura perfeita para o pão de queijo.

Como a origem dos ingredientes influencia no sabor do pão de queijo mineiro?

‘’O pão de queijo mineiro é muito diferente dos pães tradicionais. Por ser um produto que não tem farinhas (sem glúten), a receita cria uma crostinha deliciosa e um recheio aerado e macio. É exatamente essa combinação de uma goma leve e extremamente saborosa com ingredientes frescos que atrai tantos apaixonados pelo pão de queijo’', diz Thiago.