Você está cansado de salada sem graça? Não sabe exatamente qual molho combina mais com seus ingredientes ou como usar os vários tipos de azeite? Pode ficar tranquilo que nós temos várias sugestões para dar um up nas suas saladas e você não vai mais desanimar diante das receitas fit e saudáveis só por conta do gosto.

Aqui vão algumas dicas de molhos básicos para fazer em casa, eles podem ser utilizados com saladas de folhas, legumes, ou até mesmo em saladas com frutas.

Pedimos para que alguns chefs separassem receitas fáceis e perfeitas para um almoço caseiro e conseguimos opções super interessantes, são elas: azeite de páprica, molho campanha, azeite de laranja kinkan, molho de queijo, azeite de manjericão e salsa, molho de cogumelo, molho de mostarda.

Não perca mais tempo comendo salada sem graça. Confira como fazer molhos básicos de salada e como combinar cada molho com os melhore ingredientes:

Picante

SÃO PAULO 29/03/2023 PALADAR RESTAURANTE CARLOTA -pratos preparados pela chef Carlota - prato -Camarão com Azeite de Páprica FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: Alex Silva | Estadão

O azeite de páprica é da família dos azeites aromatizados, feito à base de condimentos e especiarias. A chef Carla Pernambuco do restaurante Carlota afirma que o sabor feito a partir da base de pimentões é perfeito para harmonizar carnes e legumes.

Básico

Molho campanha Foto: Tiago Queiroz

Muitos conhecem o molho campanha, mas frequentemente o confundem com vinagrete. Apesar de levar tomate picado, vinagre e cebola, o que diferencia o molho campanha do vinagrete é a presença do pimentão verde e do cheiro verde. A chef Zenir Dalla Costa explica como chegar no ponto certo desse molho:

Cítrico

Azeite de Laranja Kinkan Foto: Carla Pernambuco

Saindo um pouco da curva do salgado, levando o nome de azeite de laranja, a receita da chef Carla Pernambuco combina bastante com doces e sobremesas. Apesar do seu gosto doce, esse azeite também combina com saladas, principalmente se você for uma pessoa que opta pelas receitas doces. Mão na massa e confira o modo de preparo:

Com ervas

Molho pesto Foto: Daniel Aratangy

O molho pesto, do restaurante Estela Passoni, é um clássico na cozinha. Ele combina bastante com saladas acompanhadas de massas ou macarrão, principalmente as servidas geladas. Feito com manjericão, queijo parmesão e alho amassado, esse molho de ervas é bem leve.

Refrescante

Azeite de Manjericão incrementa o peixe da Páscoa Foto: Carla Pernambuco

O azeite de manjericão, da chef Carla Pernambuco, é aquele ingrediente que não pode faltar se você está procurando um toque refrescante na sua salada. À base de ervas, ele é ótimo para finalizar peixes, aves ou até como acompanhamento de pão de fermentação natural.

Queijo

Molho de queijos Foto: Divulgação Hocus Pocus

O molho de queijo é para os que gostam de requintar um pouco mais sua salada. Feito com queijo minas, queijo prato e mussarela, o molho de queijo, do Hocus Pocus, pode ser servido também em saladas com carnes. Por ter um gosto mais salgado e ser um molho denso, o ideal é consumir com moderação.

Molho Ácido de Mostarda

Molho de mostarda do chef Ítalo Bruno Foto: Louise Xavier

Para os que gostam de um molho mais ácido, o molho de mostarda é perfeito para saladas com rúcula, repolho e tomate. O chef Ítalo Bruno ensina o passo a passo dessa receita de liquidificador, que fica show na hora de servir. Com base de creme de leite, ketchup e mostarda, seu preparo é simples e não demora nem 5 minutos.