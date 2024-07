O molho de tomate é queridinho de muita gente quando o assunto é pratos de massas. Quando misturado a diferentes temperos, carnes e legumes, o molho ganha um sabor ainda mais especial. Neste caderno de receitas, separamos cinco pratos deliciosos de massas diversas com bastante molho de tomate para você se deliciar em casa. Confira.

Nhoque Alla Sorrentina

Nhoque alla Sorrentina do La Bracier Foto: Neuton Araújo/Divulgação

Esta é uma receita simples de nhoque com molho vermelho que é finalizada com bastante mussarela e parmesão. O molho é simples: apenas tomate, alho, azeite, manjericão, sal e pimenta.

Casarecce All’amatriciana

Massa Alla Matriciana do Manduque Foto: Elvis Fernandes/Divulgação

Não se assuste com o nome, a receita prática é bem mais simples do que parece. O molho All’amatriciana tem como base tomate refogado com guanciale (a bochecha de porco curada), cebolas e temperos, nada mais. Neste prato, o molho acompanha macarrão tipo casarecce, uma massa seca com uma pequena torção.

Nhoque com ragu de linguiça

Nhoque com ragu de linguiça Foto: Mariana Pekin/Divulgação

Ragu nada mais é do que um molho à base de carne cozida e moída. Comumente feito com carne bovina, há também quem utilize diferentes carnes no preparo. Neste caso, o ragu foi feito com linguiça calabresa e linguiça de pernil, regado a muito molho pomodoro.

Lasanha de verduras

Lasanha de verdura Foto: Piccini Cucina

Alô, vegetarianos de plantão! Nesta lista, também temos uma bela lasanha de verduras com molho de tomate e bechamel, trazendo o melhor dos dois mundos. Para o recheio, berinjela e abobrinha fatiadas, além de muita mussarela.

Macarronada à bolonhesa

Macarronada à bolonhesa Foto: Wellington Nemeth

Esta receita rápida com macarrão parafuso tem um molho que mistura dois tipos de carne: peito de boi moído e copa lombo moída, com tomate pelado e diversos temperos.

O melhor tomate pelado para a sua massa

Os tomates pelados foram colocados à disposição dos jurados em bowls numerados; os tomates estavam fatiados Foto: DANIEL TEIXEIRA

Um júri de especialistas degustou, às cegas, treze marcas de tomate pelado vendidas em supermercados e elegeu as três melhores para fazer molho. Veja o ranking completo aqui.