No Dia Mundial do Veganismo (01/11), procuramos a nutricionista Gabriela Cilla para falar sobre comidas que ajudam a equilibrar a dieta vegana. Neste caderno, o foco é no ferro.

A nutricionista explica que existem dois tipos desse mineral: o ferro heme (de origem animal) e o não-heme (que vem dos vegetais). Uma grande diferença entre eles é que o não-heme demanda um trabalho maior para ser absorvido pelo corpo, principalmente porque a vitamina C é necessária para que esse ferro seja processado.

Assim, se você quer investir em uma dieta vegana, o olhar para escolhas de alimentos ricos em alguns nutrientes geralmente encontrados mais abundantemente em comidas de origem animal é ainda mais importante. Exemplos de alimentos ricos em ferro são: vegetais verdes escuros - como espinafre e couve - e leguminosas - como o feijão. Para te ajudar, separamos receitinhas ricas em ferro para você montar o seu cardápio da semana da melhor forma!

Salada de feijão

Deliciosa salada de feijão. Foto: Shoshana Delishop Restaurante

A Shoshana Delishop Restaurante, especializado em comida judaica diaspórica ensina sua receita de salada de feijão. Uma leguminosa rica em ferro, o feijão é protagonista desse prato e é acompanhado de cebola frita e um molho à base de grãos de erva-doce. Uma mistura deliciosa e muito nutritiva.

Confira a receita

Couve de bruxelas

Couve de bruxelas do Watanabe Restaurante Foto: Israel Pinheiro

Uma hortaliça verde escura, a couve de bruxelas é uma excelente fonte de ferro para complementar a refeição. Podendo ser consumida como acompanhamento ou sozinha, essa receita do chef Denis Watanabe é feita com molho ponzu, composto por shoyu, limão e laranja.

Confira a receita

Arroz de frutos da terra

Arroz de frutos da terra: receita da chef Roberta Sudbrack Foto: Samuel Antonini

Bem colorido e nutritivo, o arroz de frutos da terra da chef Roberta Sudbrack rende 6 porções e é um mix de vegetais assados. Muito saborosa, a receita leva arroz parboilizado, tomates, abóbora, brócolis, couve-flor e muito mais!

Confira a receita

Espaguete de abobrinha e cenoura

Espaguete de abobrinha e cenoura Foto: Pousada Casa de Maria de Prado-BA

A Pousada Casa de Maria de Prado, na Bahia, serve essa macarronada de planta e ensinou tudinho nesta receita deliciosa e muito nutritiva. Com abobrinha e cenoura nos holofotes do prato, é uma refeição rica em ferro, muito presente nesses legumes.

Confira a receita

Fagotini de espinafre e creme de castanha de caju

Fagotini de espinafre e creme de castanha de caju Foto: Douglas Sanchez

Para os amantes de comida italiana e também de matcha, essa receita super diferente é perfeita! Diretamente de Búzios, mais especificamente do restaurante Ban Thai, no A Concept Hotel, esse prato leva espinafre - folha rica em ferro - na massa e tem castanha de caju no recheio, além do sofisticado e diferente bechamel de Matcha.

Confira a receita

Tartar de beterraba e cenoura

Tartar de beterraba e cenoura Foto: Rodolfo Regini

Do restaurante Nou, essa receita 100% vegana apresenta um tartar totalmente feito de plantas. A beterraba e a cenoura tomam o lugar da tradicional carne e são combinadas com diversos temperos. O delicioso prato fica pronto em apenas 3 passos e é uma ótima pedida!

Confira a receita

Sopa de lentilha com limão e couve

Tem sabor e acidez intensificados pela combinação de limão e cúrcuma, ou açafrão-da-terra Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Outra leguminosa rica em ferro e a lentilha. Delicada e leve, essa receita de sopa tem a lentilha libanesa como protagonista e, quando combinada à cúrcuma e ao limão, ganha um toque a mais de sabor. Além disso, é acompanhada por couve frita, mais uma fonte de ferro.

Confira a receita