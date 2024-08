Veja quais são os benefícios do chá verde e como incluí-lo em receitas

Produzido a partir das folhas da planta Camellia Sinensis, o chá verde é amplamente consumido e reconhecido por seus potenciais benefícios à saúde e possibilidades gastronômicas. Há inúmeros tipos de chá verde, que variam em método de produção, preparo e perfil de sabor.

A seguir, convidamos uma especialista em nutrição para revelar quais são os benefícios que o chá verde pode oferecer para a saúde, bem como as suas contraindicações e dicas para incorporar o ingrediente em uma dieta equilibrada.

Quais são os benefícios do chá verde para a saúde?

O chá verde pode ser um grande aliado em diferentes frentes na saúde. Foto: marucyan/Adobe Stock

Segundo a Dra. Thaís Barca, nutricionista da CliNutri, o chá verde está repleto de componentes que podem contribuir para a construção de uma dieta saudável e apresentar benefícios para o bom funcionamento do corpo.

“Em destaque, temos as catequinas, especificamente a ‘epigalocatequina galato’, que é um antioxidante poderoso, que pode ajudar a combater radicais livres e proteger as células do corpo contra os danos”, explica.

A ação das catequinas contra os radicais livres é muito importante para o organismo. A nutricionista explica que os radicais livres são moléculas instáveis, geradas pelo metabolismo ou obtidas por fatores externos, que podem gerar danos celulares causadores de envelhecimento precoce e até desenvolvimento de células cancerígenas.

Além das catequinas, os polifenóis presentes no chá verde podem contribuir para a redução de inflamações. A cafeína presente tem efeito estimulante, contribuindo com o foco e concentração, além de ajudar o metabolismo. Apesar do consumo excessivo de cafeína ser prejudicial, o chá verde conta com aminoácidos como a L-teanina, que tem efeito de relaxamento no organismo e podem equilibrar os efeitos adversos da cafeína, já que contribui com os controles do cortisol, o chamado “hormônio do estresse”.

“O magnésio e o potássio também podem ajudar no equilíbrio eletrolítico do corpo, ajudando positivamente a manter a hidratação.”

Segundo a nutricionista, os benefícios citados em conjunto contribuem positivamente para uma melhor saúde cardiovascular e podem agir na prevenção de algumas doenças crônicas.

Quem não deve tomar chá verde?

A dica de ouro é sempre ter moderação e consultar especialistas em nutrição para entender como o chá verde pode ser incluído na sua dieta sem prejuízos para a saúde, levando em consideração a individualidade de cada pessoa.

Quem tem pressão alta pode tomar chá verde?

“As pessoas mais sensíveis à cafeína podem ter alguns problemas, como aumento da ansiedade, insônia, taquicardia, e até aumento da pressão arterial, principalmente as que já têm muita sensibilidade ou já possuem quadro de hipertensão arterial sistêmica.”

Pode tomar chá verde antes de dormir?

Qual o melhor horário para tomar chá verde? Foto: Africa Studio/Adobe Stock

Evitar tomar o chá verde em grandes quantidades e próximos ao horário de dormir também é uma escolha recomendada pela especialista, ainda sobre a questão da cafeína. Apesar de ter a L-teanina, pessoas com problemas de sono e ansiedade devem consultar um médico antes de consumir a bebida.

Grávidas podem tomar chá verde?

Vale notar que gestantes, lactantes e pessoas com distúrbios no trato gastrointestinal e rins (devido à presença de oxalato) devem evitar o consumo de chá verde. Pessoas em tratamento com remédios de uso contínuo, como antidepressivos, estimulantes e anticoagulantes devem consultar um médico, devido ao risco de interação dos componentes do chá com os medicamentos.

E como incluir o chá verde em receitas?

Além de apresentar um leque diverso de benefícios para a saúde, o chá verde é um ingrediente de uso bastante versátil na culinária, com receitas que exploram o ingrediente e as infusões em formatos que vão muito além da xícara.

Veja abaixo algumas sugestões de receitas com chá verde que separamos para você reproduzir em casa.

Para começar, uma diferente: Ochazuke

Arroz servido com ameixa em conserva. Foto: Aizomê

Quando pensamos em receitas com chá verde, é comum lembrar dos doces de matcha e coquetéis, mas, segundo a chef Telma Shiraishi, do Restaurante Aizomê, os diferentes tipos dessa bebida harmonizam muito bem com receitas salgadas da culinária japonesa.

Além de funcionar bem ao lado desses preparos, o chá verde pode ser aproveitado na aconchegante e prática receita de ochazuke - gohan (arroz japonês) regado com chá verde e acompanhado de alga nori e umeboshi.

Pode até parecer inusitado, mas a receita tem sabor equilibrado e pode funcionar também com a adição de peixes grelhados.

Veja a receita

Matcha: ingrediente clássico e ‘pop’

Aprenda a fazer o matcha com leite, que pode ser consumido quente ou frio Foto: Tofu Retratos | Mori Chazeria

Um dos tipos mais populares de chá verde é o matcha, que consiste nas folhas jovens ou brotos de chá verde triturados em pó de coloração verde viva e sabor fresco e herbal. Viral nas páginas de receita das redes sociais, esse badalado ingrediente já conta até com casas especializadas.

As bebidas e coquetéis são destaque nessa jogada, e um jeito interessante é explorar a sua cremosidade com o ‘matcha latte’, com a receita da Mori Chazeria, que pode ser consumido quente ou gelado, do jeito que a ocasião pedir.

Você pode conferir a receita clicando no link abaixo, mas também vale conferir aqui como preparar matcha puro, do jeito clássico.

Veja a receita

Para finalizar, que tal uma sobremesa com chá verde?

Aprenda a fazer estes cookies de matcha com uvas-passa e castanha-de-caju Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

Com moderação e planejamento, uma sobremesa também pode fazer parte de uma dieta equilibrada. A By Kim, confeitaria de influência coreana, é uma das mais badaladas de São Paulo, e o cookie de matcha, feito com uvas passas e castanha de caju, é representativo da criatividade da casa - além de uma boa opção para aproveitar um pouco dos benefícios do chá verde.

O matcha participa do preparo como ingrediente da massa dos biscoitos, deixando-os com uma bonita cor e o sabor característico na massa. A dica é seguir a receita e as medidas à risca, por se tratar de um preparo da confeitaria, que pode variar bastante de resultado com pequenas alterações.

Veja a receita

Paladar Testou: qual é a melhor marca de chá verde?

Teste de chá verde realizado na casa de chás Mori Chazeria. Foto: Tiago Queiroz/Estad

Convidamos um time de especialistas para avaliar 10 marcas de chá verde de saquinho, a fim de experimentar e avaliar as diferentes opções disponíveis nos supermercados. Você pode conferir o ranking completo que elegeu o melhor chá verde, e, ‘de quebra’ aprender algumas curiosidades sobre a bebida clicando no link abaixo.