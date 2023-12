Peru de Natal perfeito: aprenda as melhores receitas e técnicas

Em meados do século XIX, o cisne era a atração principal das ceias de Natal na Inglaterra. Naquela época, a sociedade europeia ainda explorava as particularidades das Américas e das Índias. Muitas descobertas foram feitas: novos ingredientes, minérios, e principalmente, novas espécies.

Em 1518, no início do contato entre povos originários do México e espanhóis, Hernando Cortés tomou conhecimento do peru como ave para alimentação. O animal, que estava exposto no mercado de Tenochtitlán, capital asteca, foi levado para a corte espanhola.

A introdução e fixação do peru como prato principal das celebrações do nascimento de Cristo na Europa e nas Américas, incluindo o Brasil, transformou o ritual do jantar de Natal em ceia. A abundância passou a ser entendida como expressão simbólica do sucesso frente aos tropeços da vida cotidiana.

E assim mantemos até os dias de hoje, cinco séculos depois, o peru como ator principal das refeições natalinas. Mas, apesar de ter roubado o lugar do cisne como protagonista, o preparo do peru ainda requer experiência e muitos cuidados.

Quer saber como preparar o peru perfeito para o Natal, deixando a carne suculenta e macia? Confira a entrevista com o chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante, que sabe tudo sobre preparos natalinos.

Como você escolhe o peru para assar no Natal?

“Para comprar o peru, você precisa levar em conta a quantidade de pessoas na sua ceia, pois no mercado você encontra aves de vários pesos e tamanhos. Aqui no restaurante a gente oferece peru de aproximadamente 5 kg, que serve em média de 10 a 12 pessoas”, explica Marcelo.

“Minha preferência é pelo peru congelado e temperado, já que a ave está pronta para ser assada. Porém, como cozinheiro, prefiro dar um toque especial antes de levar ao forno.”

Peru com recheio de castanhas e pernil feito preparado pelo chef Erick Jacquin Foto: Codo Meletti|Estadão

Como descongelar o peru de maneira segura e eficaz?

“Coloque o peru congelado na geladeira no mínimo 48 horas antes do preparo, de preferência na parte mais baixa, onde a temperatura é um pouco mais alta. Atente-se ao tamanho da ave, pois quanto maior a peça, mais tempo leva para descongelar.”

Como temperar e marinar o peru antes de assar?

“Mesmo quando o peru já vem temperado, eu gosto de fazer uma marinada por 24 horas com água, cerveja ou vinho branco seco com ervas aromáticas. Este processo serve para realçar mais o sabor, além de deixar a carne mais macia e suculenta. Além disso, na hora de colocar para assar, passo manteiga no interior e por fora da ave.”

Aqui está o segredo para a marinada de sucesso, segundo Marcelo Vaz: água, cerveja, louro, alecrim, tomilho, salsa, casca de laranja, gengibre, cebola, alho e um pouco de sal grosso. E lembre-se, a marinada tem que cobrir a ave.

Clicando aqui você pode conferir uma receita de peru marinado e glaceado ao melaço e molho champagne. A receita é do chef Paulo Neves, do Ghee Banqueteria.

Como garantir que o peru fique suculento por dentro e dourado por fora?

“Para garantir suculência e cozimento uniforme, coloque a ave no forno enrolada com papel alumínio por 60 minutos em temperatura de 160°C. Após retirar o alumínio, finalize a cocção da ave no forno a 180°C, até que esteja dourada.”

Receita de peru do Brodo Foto: Amanda Sabadell

Você costuma rechear o peru?

Sim, com farofa agridoce. Clique aqui e veja como preparar esse recheio.

Quais são os problemas mais comuns ao assar um peru? Como evitá-los?

Vamos à lista de possíveis erros e algumas soluções:

A ave não está completamente descongelada.



Assar muito além do tempo sugerido na embalagem, correndo o risco de ressecar.



Corte bem a ave antes de servir.



Atente-se para a temperatura do forno.



Com um pedaço de papel alumínio, cubra as pontas das coxas e das asas, onde fica a parte do osso. Com um pedaço de barbante, amarre as duas coxas e as duas asas de forma que elas fiquem bem grudadas ao resto do corpo. Isso fará com que o peru não encoste nas laterais da forma.

Quais acompanhamentos você sugere servir com o peru?

“A criatividade não tem limites. Aqui no Brodo, servimos em 2021, o peru com pêssego assado e damasco. Em 2022, batata bolinha assada com azeite, limão siciliano, alecrim e abacaxi grelhado com cachaça e mel. Neste ano, o peru será servido com pêssego e cebola roxa caramelizada com mel.”

Que conselhos você daria a alguém que está preparando um peru pela primeira vez?

“Caso esteja inseguro, siga as orientações na própria embalagem do peru. Agora, se quiser inovar e surpreender os convidados, é só seguir os passos desta matéria”.

Ouviram o chef, né? Quer fazer bonito neste Natal? Siga essas dicas e aproveite esse clássico natalino da melhor maneira.

