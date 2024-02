Do café ao jantar: como utilizar tomate em todas as refeições

Após os dias intermináveis do primeiro mês do ano, fevereiro começa com uma celebração gastronômica mais do que especial: o dia do tomate. Comemorado anualmente no primeiro dia do mês, marcando o início da safra, esse fruto sabe bem como protagonizar receitas esplêndidas, seja como base do prato principal ou coroando-o na hora de servir.

Não à toa, dados do IBGE mostram que cada brasileiro consome, em média, cerca de quatro quilos de tomate por ano. O vermelho vivo e as nuances amareladas do tomate podem ser aproveitadas de diversas formas: picado, fatiado, recheado e até em drinques.

O que importa mesmo é garantir o sabor marcante do tomate na refeição. E nesse dia de homenagem, nada melhor do que te ensinar como aproveitar o tomate nas refeições do dia a dia. Para essa missão, o chef Pedro Mattos, do Pappagallo Cucina, foi convocado. Confira as dicas:

Existem variações de tomate para pratos específicos?

“Sim, existem várias variações de tomate. Para saladas, gosto de usar tomates-cereja pela doçura. Para molhos, prefiro tomates roma, devido à sua polpa mais espessa.”

Como realçar o sabor do tomate em receitas?

“Adicionar um toque de azeite de boa qualidade, folhas de manjericão fresco e uma pitada de sal realça bastante o sabor dos tomates em qualquer prato.”

Como lidar com diferentes tipos de tomate em termos de textura e sabor?

“Tomates maduros são ótimos para molhos e sucos, enquanto os mais firmes são ideais para saladas. Experimente diferentes tipos para encontrar a combinação perfeita para o seu gosto.”

O tomate desempenha um papel importante em diversas cozinhas globais. Como você o incorpora em pratos de diferentes culturas?

“Em pratos italianos, destaco os tomates em molhos e saladas. Na culinária mexicana, eles brilham em salsas e guacamole. A versatilidade do tomate permite explorar diversos sabores.”

Guacamole, feito de polpa de avocado, com alho, pimenta, coentro e outros temperos. Receita do Comitê Umami. Foto: Comitê Umami

Há alguma técnica especial que você usa ao manipular e cortar tomates para manter a integridade dos sabores?

“Ao cortar, use uma faca afiada para manter a integridade dos sabores. Remover as sementes pode ser útil para controlar a umidade em certas receitas.”

Você tem alguma receita favorita que destaque o sabor do tomate de forma única?

“Uma bruschetta simples, com tomates frescos, alho, manjericão e azeite, é uma das minhas favoritas. Destaca o sabor natural dos tomates de uma maneira deliciosa.”