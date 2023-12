Qual o melhor panetone e chocotone de mercado?

Nem só com panetones de grife se faz o Natal. Além das padarias, confeitarias e das grandes marcas da indústria (cujo ranking você espia aqui), alguns mercados têm investido nas próprias receitas do tradicional pão natalino. Com preços geralmente mais em conta do que as outras opções, o Paladar, este ano, decidiu colocar essas opções à prova e atestar (ou não) o seu custo-benefício.

Para avaliar as amostras convocamos um júri de peso, formado pelos confeiteiros Carol Doher, da Condimento, Pedro Nóbrega, do Notiê, e Saiko Izawa, do Rosewood, pelas chefs Gabriela Guerriero, da Fermentaria da Trilha, e Nadia Pizzo, do Ráscal, pelo empresário e expert em chocolates Murilo Bonadio, da Flavorati, pelo pizzaiolo Paul Cho, da Paul’s Boutique, e pela padeira Taís Gomes, da Nina Farina. Eles foram divididos em dois times para eleger, às cegas, o melhor panetone ou o melhor chocotone.

Amostras foram degustadas às cegas por júri especializado convidado pelo Paladar Foto: Tiago Queiroz

Os produtos, garimpados pela equipe do Paladar, foram avaliados quanto ao aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição das frutas (ou gotas de chocolate) e, claro, sabor. Na seleção, não entraram versões recheadas com cremes ou trufadas.

Confira, a seguir, os campeões em cada categoria e as avaliações dos demais panetones e chocotones testados em ordem alfabética.

Os melhores panetones de mercado

Os melhores chocotones de mercado