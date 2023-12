Para estar completa, a ceia de Natal precisa de uma vibrante e colorida salada. Afinal, um prato bonito, refrescante e harmônico encanta os olhos e depois o paladar.

Incrementar os ingredientes do verão e fazer com que eles harmonizem com os pratos típicos do Natal não é uma tarefa simples. Mas existem alguns macetes e dicas que podem transformar visualmente as suas saladas, trazendo um aspecto atrativo para a mesa de Natal.

Conhecer combinações de sabores e texturas podem trazer mais equilíbrio para a sua refeição, agregando ainda mais valor a um momento tão especial do ano. Se a salada realmente ornar com os pratos principais, a experiência gastronômica da sua ceia pode se tornar inesquecível.

Com as dicas do restaurateur Léo Marigo, do Petros Greek Taverna, sua salada de Natal vai ser bonita, harmoniosa, e claro, muito saborosa. Confira as dicas do especialista:

Como criar saladas vibrantes?

As combinações de cores desejadas podem ser atingidas por meio de três ingredientes: frutas, amêndoas e castanhas. Caso sejam aliadas a folhas bem frescas, sua salada assumirá uma coloração única e bem chamativa.

Sazonalidade nas saladas

“Esteja sempre atento às frutas da estação e amêndoas, quando é a época certa de cada ingrediente. Eles sempre estarão mais saborosos”, comenta Marigo. Para este fim de ano, aposte na graviola, manga e lichia para as saladas. Além de muito sabor, elas trarão um ótimo aspecto no prato.

Salada de Saint Marcelaine Foto: Gustavo Pitta

Melhores combinações

Frutas com folhas mais azedinhas para dar contraste na salada, e ingredientes crocantes como nozes, amêndoas e croutons podem ser uma boa opção. A sugestão de Marigo para a ceia de Natal é uma salada que combina frutas, folhas, pinoli, queijo de cabra e mel. “É um equilíbrio perfeito, temos doce, amargo, azedo e crocante no prato”, explica o especialista.

Como criar contraste de texturas?

O mix de folhas harmoniza muito bem com insumos crocantes. Abuse dos croutons, chips de leguminosas, nozes e amêndoas. Aqui você encontra receitas de chips de batata doce e chips de maçã para compor a sua salada.

Evite stress; prepare com antecedência

Horiatiki Saláta Foto: Gustavo Pitta

“Antes da ceia, deixe folhas lavadas, frutas limpas e cortadas e demais ingredientes separados. Deixe também o molho pronto, mas não misture até a uma hora para manter tudo mais fresco. A acidez do molho costuma queimar as folhas e umedecer os crocantes”, explica Marigo.

Tempero perfeito

Por fim, a salada precisa de um excelente tempero, que harmonize com o resto dos ingredientes. Neste guia, você vai aprender oito molhos diferentes para cada ocasião.

