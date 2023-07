Foodspot: 9ª edição acontece ao ar livre no Shopping Iguatemi. Foto: Unsplash

O Foodspot chegou à nona edição e acontecerá no Shopping Iguatemi São Paulo, entre os dais 5 e 6 de agosto (sábado e domingo), com horários entre 12h e 21h.

O evento traz petiscos, pratos de pequenas porções, doces e drinks de, no máximo, 35 reais.

O coreano Komah servirá sanduiches de bulgogui (bife ancho marinado em shoyu, sakê e pêra asiártica, junto com salada coleslaw no pão de leite). Já o Animus prepara um nhoque frito, no molho de tomate defumado e muçarela de búfala (R$ 25).

O brasileiro Preto Cozinha faz um arroz de polvo (acompanhado com coco, castanhas e minilegumes grelhados). E o bar Espírito Santo serve um bolinho de bacalhau (R$ 32) e variados drinks. A churrascaria Osso grelha oferecerá diversas carnes.

Para os amantes de doce, haverá a Chocolat du Jour, de Stefan Behar Sucrè, além de uma degustação de café da Dolce Gusto NEO.

Para as crianças, terão diversas oficinas de atividades. Todos poderão aproveitar atrações circenses, como pernas de pau, mágico close up, escultura de balão e muitos outros.

Confira os participantes confirmados

Ama.zo

Animus

Bar Espírito Santo

Chef Benon

Chocolat du Jour

Fat Cow

Isabela Akkari

Jamile

Komah

Make Hommus. Not War

Mistral

Osso

Petí Gastronomia

Petros Greek Taverna

Preto Cozinha

Ruella Bistrô

Stefan Behar

Venchi