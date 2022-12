Seis receitas diferentes com elementos tradicionais da ceia de Natal

Está cansado de servir os mesmos pratos de sempre na ceia de Natal? Pensando nisso, o Paladar desafiou os chefs do Senac São Paulo para te ensinar 6 receitas usando os alimentos que são as estrelas do Natal. O menu de hoje vai dos doces aos salgados, passando pela rabanada, pavê, peru e tender. Prepare-se para botar as mãos na massa e provar o que você já conheece de uma nova forma!

Salada de queijo de cabra, folhas, figos e avelãs

Salada de queijo de cabra, folhas, figos e avelãs Foto: Felipe Rau

Esta salada irá deixar sua mesa linda, além de que ela sai da mesmice daquelas saladas que já conhecemos e provamos nas festas de Natal. Esta versão leva queijo cremoso de cabra, figos e avelãs, e é finalizada com um toque de pimenta e sal.

Mil-folhas de peru desfiado com peras

Mil folhas de confit de peru com peras caramelizadas Foto: Felipe Rau

O peru de natal é sempre o astro da noite, servido como prato principal, a ave, muitas vezes, leva alguns recheios de frutas. Os chefs do Senac São Paulo não quiseram modificar tanto, então fizeram um aperitivo com a carne, desfiando-a, juntando-na com a massa de mil-folhas e harmonizaram com fatias bem finas de pera caramelizada.

Tender de filé-mignon suíno com molho de laranja e farofa de brioche

Falso tender de filé mignon suíno com molho de laranja e farofa de brioche Foto: Felipe Rau

Se você for fã de carne, este tender de filé-mignon suíno vai te conquistar com sua suculência e crocância. Para acompanhar, a proteína leva molho de laranja e é finalizado com uma farofa de brioche. Com o selo de aprovação Paladar, o prato vai te render muitos elogios, até mesmo daquele parente mais criterioso com a avaliação final da ceia.

Cookies de panetone

Cookies de panetone Foto: Felipe Rau

Caso não for tão fã de panetone, ou não souber como servi-lo em uma ceia de natal, que tal um cookie com gosto de panetone? O docinho é crocante, tem aquele sabor de uva-passa, para quem for fã, e é a cara do Natal. Você também pode optar por servi-lo no café da manhã acompanhado de uma boa caneca de leite e, para as crianças que acreditam, deixá-lo para o Papai Noel comer quando for deixar os presentes.

Pavê de chocotone com cereja amarena

Pavê de chocotone Foto: Felipe Rau

Já agradamos os fãs das frutinhas, mas, quem prefere o chocotone e gosta de um bom chocolate, não vai ficar de fora! O pavêtone, como foi apelidado carinhosamente, é docinho na medida certa, já que tem as cerejas para equilibrar. Se você é fã de uma boa sobremesa, prove esta que não irá se arrepender, além de deixar a decoração da sua mesa ainda mais bonita.

Bem-casado de rabanada

Bem-casado de rabanada Foto: Felipe Rau

Quando se pensa em bem-casado, automaticamente, lembra-se daquele docinho que está em todos os casamentos, né? Pela sua finesse e sabor, os chefs do Senac São Paulo decidiram transformar a sobremesa em um tom natalino, usando a rabanada. O toque especial mora na montagem que une pedacinhos redondos de pão amanhecido recheados com doce de leite. Imperdível, né?