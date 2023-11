Especialistas elegem os melhores sanduíches com pastrami de São Paulo

De vez em quando te dá aquela vontade de um sanduíche de pastrami? Porém, com tantas opções na cidade de São Paulo, às vezes fica difícil de decidir onde pedir, né? Nós sabemos bem como é e, por isso, pedimos para 11 especialistas em lanches contarem quais os lugares prediletos deles para pedir um bom sanduíche com pastrami. Confira abaixo:

Quase 100% do júri apontou o Z Deli como uma ótima opção para comer lanches com pastrami. Diego Porto, chef do Beefbar, afirmou que o pastrami a casa é um “clássico já estabelecido na cidade, nunca falha na execução”, além de ser um dos melhores pastramis que já comeu. Além disso, ele indicou o Pastrami (R$ 65) e o Club Sandwich na versão Roastbeef (R$ 51), porém, há outras opções no aplicativo de entrega, como o Reuben (R$68) e o Língua (R$ 55).

O Fôrno, segundo a chef do Filó Café e do restaurante Filó, Fernanda Campagnoli, oferece uma ótima opção de lanche com pastrami (R$ 90). “Desmancha na boca, tem uma maionese de dill que não deixa o sanduíche seco e um adocicado do picles que faz a diferença”, detalhou ela.

