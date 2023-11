Especialistas elegem os melhores smash burgers de São Paulo

Quem diz que hambúrguer não é tudo igual está certo, pois além do ponto, eles mudam em espessura, e os smash burgers são um exemplo disso. Para quem não conhece, eles são hambúrgueres comuns que ficam fininhos e crocantes quando prensados em uma chapa muito quente. E, se bateu vontade de provar ou de descobrir onde comer smash burguer em São Paulo, segue a lista:

Patties

Paladar pediu para vários especialistas em pão e carne contarem quais são os melhores lugares para pedir este tipo de lanche e o mais citado foi o Patties. O chef e ex-Masterchef, Leo Young, contou que gosta bastante da proposta da hamburgueria em São Paulo: “Bem fininho e com uma crostinha deliciosa. Cardápio simples e bem executado”.

O chef do Dalva e Dito, José Guerra Netto, afirmou que trata-se e um hambúrguer prático de se comer, e a sócia da padaria Colibri, Letícia Gouveia, disse que a essência do sanduíche “traduz o que se espera de um bom e velho hambúrguer”. A chef da St. Chico, Helena Mil Homens, completou que é perfeito para os dias de pouca fome, “Pequenos e muito bem feitos. O pão é também muito na medida”, e ainda ressaltou que as batatinhas fritas são o auge, pois “chegam sempre perfeitas”.

As opções da casa são: Cheeseburger (R$ 20), Original (R$ 21), Cheesesalada (R$ 22), Cheeseonion (R$ 23), Cheesebacon (R$ 24), 4up Cheeseburger (R$ 34), 4up Original (R$ 35), 4up Cheesesalada (R$ 36), 4up Cheeseonion (R$ 37) e 4up Cheesebacon (R$ 38). Além deles, há as opções de smashed burger vegetariano, como o Vegê (R$ 19) e o 4up Vegê (R$ 28).

PUBLICIDADE

Cabana Burger

O Cabana Burger, que adota a linha “sem frescuras”, é uma das novidades na lista desse ano. Simples ou duplo, o Oklahoma leva um hambúrguer não muito alto (100g), american cheese, molho e pão da casa – a surpresa é que os onion rings (anéis de cebola bem fritinhos e crocantes) vêm dentro do sanduíche. “Burger com recheio de onion rings resolve o problema do acompanhamento!”, comemora Bráulio Pasmanik, que ainda sugere: “E cadê o recheado com batata chips?”.Preço:R$ 22 (simples) ou R$ 31 (duplo).Onde:R. Oscar Freire, 56, Jardim Paulista (possui outros endereços pela cidade).Tel.: 2638-2378.Saiba mais.*Informações checadas em abril de 2018. Foto: Codo Meletti/Estadão

O Cabana Burger foi citado pelos empresários do Grupo Locale, Gabriel e Nic Fullen, e a indicação deles foi o Bacon Blast Burger (R$ 35), que é composto por 100 gramas de smash burguer com american cheese, bacon, picles e o molho cabana, servido no pão da casa. Além desse, as outras alternativas de smash burger do menu são: Pcq Burger (R$ 24,90), Cabana Burger (R$ 29,90), Oklahoma Crispy Burger (R$ 34), Crush Burger (R$ 35) e Myegg Burger (R$ 36).

Real Burger

Se você ainda não conhece essa hamburgueria, faça questão de colocar na lista, pois o dono do Hospedaria, Fellipe Zanuto, afirmou ser seu “hambúrguer do dia a dia” e não poupou elogios. “O double smash deles é incrível e amo a caramelização do estabelecimento”, falou. Os lanches deste tipo são o Salad Smash (R$ 41), Bacon Smash (R$ 41) e Quarter Smash (40).

PUBLICIDADE

Nosh

O Nosh foi outro nome citado, dessa vez, pela chef do Filó Café e do restaurante Filó, Fernanda Campagnoli, que disse que o “smash é diferente, pois é servido dentro da pita, dá receio de ser seco, mas muito pelo contrário, é perfeito”. A sua escolha do cardápio pode estar entre: Beef Kofta (R$ 39) e Arais (R$ 32).

Outros hamburgueres e sanduíches

Para ver outras opções que estão entre os melhores para os jurados, confira a matéria em que eles elegeram os 13 melhores lanches que variam entre hambúrgueres, beirutes e baos.