Há 50 anos, Damp faz sorvetes artesanais e ‘diferentões’ no Ipiranga

Na Damp, é possível encontrargelato de mousse de uva,leite condensado com baunilha e outras variedades

Com filas que chegam na esquina aos finais de semana, a Damp está na tríade de casas gastronômicas mais queridas e antigas do Ipiranga, ao lado da Hamburgueria do Seu Oswaldo e a doceria Delícia. E não é pra menos: a sorveteria tem gelados saborosos e diferentões, que não são encontrados facilmente em qualquer outro lugar de São Paulo.

Lá, o que chama a atenção é o sorvete de massa, cobrado por quilo, com sabores diversos -- além dos tradicionais (e deliciosos) chocolate, baunilha, menta e afins, a Damp também conta com sabores como violeta, pistache californiano, castanha, canela e coco com doce de abóbora. Às vezes podem parecer estranhos, mas tenha certeza: são todos deliciosos.

Vale também às vezes se arriscar, deixar o sorvete de massa do lado e apostar nas cassatas (R$ 16,50) de diversos sabores, e em receitas da casa, como o Dampino (R$ 17,50), uma mistura de sorvetes de creme e chocolate com cereja e cobertura. Todos eles são feitos na Damp, sem adição de conservantes ou qualquer outro produto químico.

Proprietária da Damp, Dona Dalmira

“A gente faz tudo aqui, sem conservantes, há 50 anos”, declarou Dona Dalmira, a dona da Damp, em visita feita pelo Paladar. Ela, que prefere não revelar a idade, acompanhou toda a visita da reportagem, deu indicações para as fotos e continua participativa nos rumos da sorveteria. “Nós buscamos manter a mesma qualidade de quando a gente começou”.

História da Damp

A história da Damp começa em 1970, quando um grupo de italianos (Arnaldo, Masaniello e Pietro) e um brasileiro (Dalton) se uniram para fundar a Damp. Até 2015, funcionava numa pequena portinha na Rua General Lecor. Depois, foram para um imóvel maior perto dali -- é só um quarteirão, passando por uma loja de ferragens, um petshop e uma loja de roupas.

Na sociedade da Damp, que é uma sigla com as primeiras letras dos nomes dos fundadores, ficou Dona Dalmira, irmã de Danton. Apesar da mudança de endereço, a sorveteria continua com processos bem similares de quando começaram nos anos 1970. A receita de flocos, conta a proprietária, é a mesma de sempre, criada por Masaniello.

A Damp antes da mudança de endereço em 2015

A massa, enquanto isso, continua sendo preparada também com processos artesanais. Cada sorvete, conta Dona Dalmira, tem receita própria e não usam conservantes, tampouco qualquer aditivo para dar sabor que não seja natural. “A gente quer continuar com a qualidade de sempre, com sorvetes que são realmente artesanais”, explica a proprietária.

SERVIÇO

Onde: Rua Lino Coutinho, 983. 2274-0746. Ter. a dom., 10h/19h (fecha dom.). Delivery via iFood.