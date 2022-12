10 receitas para fazer um jantar italiano em casa

Você é fã de comida italiana? Então decidimos te ajudar a montar um jantar repleto de pratos da gastronomia do país para receber seus convidados ou até mesmo para você fazer aquele encontro de família no final de domingo especial. Começamos pelos petiscos, depois vamos para os pratos principais e finalizamos com deliciosas sobremesas. Vamos lá?

Bruschetta de cabra do restaurante Basilicata Cucina Foto: Diego Sanches

Jantar italiano tem que começar com entradinhas típicas. A bruschetta de cabra é perfeita para servir durante aqueles momentos de conversa entre os convidados que vão chegando. O petisco é crocante, leva uma boa camada de queijo de cabra e vai muito bem com um bom vinho. Confira a receita do chef Rafael Lorenti.

Deliciosa caponata Foto: Isadora Silveira

A caponata é outra receita italiana que todo mundo deveria ter em seu arsenal culinário. Ideal para ser o aperitivo dos jantares que acontecem em noites mais quentes, a pastinha vai muito bem com torradas e pães e cabe servi-la enquanto o prato principal ainda não está pronto. Veja a receita dessa caponata, que é bem rápida e fácil de fazer.

Um dos primeiros pratos que vêm à mente quando falamos de gratinar é a lasanha - há até quem diga que a melhor do pratoé a casquinha do gratinado. Nesta receita, amassaé feita com ovos, farinha e espinafre. No recheio, ragu de carne, molho bechamel e queijo grana padano.Aprenda como fazer passo a passo. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

A lasanha costuma ser um coringa que agrada a todos os paladares e esta versão, feita com massa verde e molho à bolonhesa, vai ser sucesso em seu jantar italiano. A base deste prato é de espinafre e o molho com ragu de carne bovina, ingredientes que a classificam como o modo legítimo de preparo da Itália. O prato é bem conhecido, mas a receita dessa lasanha de chef vai mostrar que bastam alguns detalhes para transformar o comum em sensacional.

Escalope de filé mignon com penne Alfredo da Basilicata Cucina Foto: Diego Sanches

O penne é um tipo de macarrão prático que cabe muito bem em qualquer situação e faz sucesso com praticamente todo tipo de tempero ou acompanhamento. Aqui nossa sugestão para arrasar é o penne ao molho alfredo com um escalope de filé mignon do chef Rafael Lorenti. Veja o passo a passo.

Delicioso rigatoni 3 queijos. Foto: Tais Barros

Quem aqui é fã de queijo? Pensamos em você ao selecionarmos este prato, porque ele leva os queijos gruyère, grana padano e parmesão, todos misturados, formando o molho da massa. Deu água na boca aí? Então confira a receita do Clássico Beach Club e impressione com seu jantar!

Chef e pizzaiolo, Eduardo Almeida, ensina a fazer a clássica massa de pizza de forma fácil Foto: Paolo Ribeiro

Claro que não poderia faltar a pizza, essa talvez seja a receita italiana mais consumida no Brasil e, com certeza, está sempre presente nos nossos fins de semana e momentos especiais. Trouxemos esta receita de massa do chef Eduardo Almeida para rechear da maneira que você preferir.

Risoto de tomate

Este prato italiano é muito apreciado e, embora muita gente tenha dúvidas, é fácil de fazer, basta seguir o passo a passo direitinho. Caso você tenha marcado seu jantar de última hora, sugerimos este risoto de tomate, que leva ingredientes que você pode ter na despensa: extrato de tomate, cebola, manteiga e queijo parmesão. Fácil de preparar e fica pronto rapidinho! Confira algumas dicas para nunca errar no risoto.

Panna cota do Locale Trattoria. Foto: Divulgação: Locale Trattoria

Panna cotta é aquele doce italiano perfeito para servir de sobremesa depois de saborear uma boa massa, pois é leve, prática e versátil, além de fazer sua mesa ficar bem decorada. Essa panna cotta de frutas vermelhas do Locale Trattoria deixa tudo mais bonito e, claro, mais gostoso. Vale a pena experimentar.

Tiramisù com calda de café do GattoFiga Pizza Bar Foto: Luis Vinhão | GattoFiga Pizza Bar

Quando pensamos em pratos italianos típicos, é difícil não lembrar do tiramisù, não é mesmo? Algumas vezes, o tiramisù lembra bastante uma mousse, mas esta versão tem uma textura um pouco mais rígida, e não é tão doce. Para completar, ela ainda leva uma calda com o sabor do café e um pouco de teor alcoólico. Confira a receita do GattoFiga Pizza Bar e espere os elogios.