Apelidado de N°20, a Nespresso lançou nesta quarta-feira (6) o café mais caro de sua história. O produto será vendido em caixas com 5 cápsulas por R$ 90 – ou seja, cada dose custa R$ 18.

Resultado de 20 anos de pesquisa, o N°20 é um café da espécie arábica que se desenvolveu no solo colombiano, mais precisamente nas regiões de Cauca e Caldas. Desde 2003, os especialistas da Nespresso têm trabalhado incansavelmente para desenvolver este grão de alta qualidade.

O novo café foi cultivado por apenas 59 agricultores na Colômbia, que plantaram 1 milhão de árvores cuidadosamente selecionadas para gerar um grão raro e requintado. O resultado foi um café com aromas de flor de laranjeira e notas cítricas frescas, que também foi certificado pelo Coffee Quality Institute – uma organização independente que designa os melhores cafés do mercado.

Pelo fato de ser um café sazonal, o N°20 tem volume limitado de produção. Isso significa que os amantes de café só poderão desfrutar do novo produto por um único período a cada ano. As cápsulas de café do N°20 estarão disponíveis apenas para o sistema original, que não contempla as máquinas da linha Vertuo.

