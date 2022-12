Panettone de boutique no supermercado

Uma massa macia e aerada na medida certa. Talvez essa seja uma boa descrição do que é um panettone. Leve, amanteigado e, ao mesmo tempo, aerado, existe pouca coisa que atice mais a memória afetiva das festas de fim de ano do que esse pão doce de origem milanesa. Fazer um bom panettone, no entanto, não é tarefa fácil. Sua produção exige longas horas de fermentação, muita técnica e, claro, bons ingredientes.

Por precisar de tanto cuidado e ser tão delicado, pode parecer que um bom panettone não poderia ser produzido em larga escala, mas apenas por pequenas padarias ou confeitarias. Hoje, todavia, isso é uma mera impressão. Presente em todo o território nacional, a Casa Suíça mostra que é possível produzir muito e produzir bem. São milhões de unidades confeccionadas por ano com qualidade artesanal.

Lançamento da Casa Suíça, panettone de beijinho e brigadeiro

A atenção e o carinho na produção do pão doce natalino começam pela fermentação. Todos os panettones são produzidos com levain, o fermento, 100% natural. Mas o que isso quer dizer? Fermento natural, ou massa madre, é uma cultura de microrganismos que se desenvolveram naturalmente em uma mistura de água e farinha. Essa massa madre é depois utilizada na fermentação de pães, massas de pizza e, por que não?, panettones.

Os benefícios desse método são inúmeros: torna as massas mais complexas em sabor, aeradas. O problema, no entanto, é que esse processo exige muito tempo e condições de temperatura muito específicas. Era de esperar, portanto, que uma empresa com grande volume de produção optasse por um produto mais simples de fazer. Esse não é o caso da Casa Suíça, feitos a partir de uma massa madre diariamente alimentada, os panettones da marca ficam, em média, 55 horas fermentando, para então chegarem aos fornos italianos onde são assados.

O respeito pelo processo de fermentação do produto é tamanho que, por vezes, a produção é paralisada em plena luz do dia para que os panettones possam se desenvolver adequadamente. “A variação do clima pode influenciar o tempo de fermentação. Em dias muito quentes ou muito frios, nós, às vezes, paramos toda a produção para ter certeza de que o tempo de fermentação da massa foi respeitado”, afirma Emile Eichenberger, um dos fundadores da Casa Suíça.

Marca acaba de lançar quatro novos sabores: fondue, chocolate com morango, beijinho e brigadeiro, creme de avelã com cacau e dark

Mas não é só de fermentação que se faz um panettone, a qualidade dos ingredientes é fundamental. A marca acaba de lançar quatro novos sabores irresistíveis: Fondue Chocolate com Morango, Beijinho e Brigadeiro, Creme de Avelã com Cacau e Dark, com recheio e gotas de chocolate amargo. Surpreendentes e inusitados, os novos sabores seguem a mesma qualidade do panettone tradicional e o do feito com gotas de chocolate. Além disso, todos ainda vêm com a tag: “de:/ para:”, o que os torna presentes perfeitos para este Natal.

Desde sua criação, a Casa Suíça se compromete, acima de tudo, com a boa confeitaria, e mostra que é possível conciliar a grande produção com a qualidade artesanal.