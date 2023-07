Pizza Del Mare inova ao usar mascarpone, aliche e ovas de peixe voador Foto: LPB

Que a pizza é uma instituição global não há dúvidas. Em vários lugares do mundo, ela ganhou versões diferentes da original napolitana, ganhando sabores típicos muitas vezes adaptados às preferências regionais. Inclusive no Brasil, onde as pizzas têm características particulares, com diferentes variedades, abundância de molho e recheios criativos.

E quando se fala em criatividade, os brasileiros, como sempre, inovam. Um exemplo é a Foglia Forneria Artigianale, que aproveita as comemorações do Dia Da Pizza para lançar novidades em seu cardápio. Entre os dias 10 e 16 de julho, os chefs Franco Ravioli e Lorenzo Ravioli preparam três pizzas com sabores que misturam ingredientes inusitados.

Pizza é recheada com pera, queijo de cabra e mel trufado Foto: LPB

A começar pela Del Mare, feita com molho, aliche italiano, mascarpone e ovas de peixe voador (R$98,39). A Friarelli, vem com a verdura típica de Nápoles, de sabor similar ao brócolis, temperada em alho e óleo e acompanhada de molho, mozarela, gorgonzola e linguiça de erva-doce (R$81,39). Por fim, a Pera e Cabra, feita com molho, mozarela, queijo de cabra, pera assada e um toque de mel trufado (R$81,39).

Para quem ficou curioso e não conseguir provar as redondas nessas datas, acasa promete incluir os sabores no menu fixo em breve.

Foglia Forneria Artigianale: Rua Domingos Fernandes 548