Um grupo de arqueólogos italianos encontrou uma pintura que pode ser o primeiro registro de pizza da história. O afresco foi encontrado nas ruínas de Pompeia, cidade destruída pela erupção do Vesúvio há quase 2000 anos. A informação foi divulgada ontem (27), pelo Ministério da Cultura da Itália.

A pintura não retrata exatamente uma pizza, devido à falta de ingredientes clássicos como o molho de tomate e a mussarela, que não estavam disponíveis na região durante o período. Apesar de não atender, de fato, aos pré-requisitos para ser considerada uma pizza nos dias atuais, os arqueólogos garantem que estamos diante de uma versão ancestral do prato italiano.

O afresco foi encontrado nas ruínas de Pompeia, cidade destruída pela erupção do Vesúvio há quase 2000 anos. Foto: Divulgação Parque Arqueológico de Pompeia

A ilustração retrata um pão achatado sobre uma bandeja de prata, ao lado de uma taça de vinho tinto e frutas. Acredita-se que a “pizza ancestral” esteja coberta por romãs, especiarias e uma espécie de molho pesto. O afresco fica no átrio de uma casa pompeiana que tinha uma padaria como anexo,

A nova descoberta embasa ainda mais a crença de que pizza italiana tenha sido criada na região de Nápoles, que fica a apenas 23 quilômetros da cidade de Pompeia. O diretor do Parque Arqueológico de Pompeia Gabriel Zuchtriegel reforça a conexão da pintura com a origem da pizza. “Como não pensar na pizza, que também é nascida como um prato ‘pobre’ no sul da Itália, conquistou o mundo e é servida em restaurantes estrelados?”, concluiu o diretor.