Pizza congelada é sempre uma mão na roda para quem está morrendo de fome e com preguiça de pedir algo por delivery, já que ela está sempre ali como alternativa no congelador. É quase sempre como um momento ‘eureka’ que chega parai salvar seu estômago roncando.

Porém, apesar da fome, você ainda tem que tomar banho. Afinal depois de um dia cansativo, você merece aquela água quentinha e um show improvisado embaixo do chuveiro. O que fazer? Deixar a pizza esperando na geladeira. Mas será que pode?

Para matar essa dúvida, perguntamos aos especialistas no assunto - Claudia Rezende, Rodrigo Bizzo, Gabriela Guerreiro e Luciana Spina - se pode deixar a pizza congelada na geladeira, e eles disseram que o certo é seguir o que as embalagens pedem, mas, para a alegria de alguns, há exceções.

A resposta veio em grupo: “Depende de quando for consumir, já que ela vai deixar de ser uma pizza congelada. Neste caso, o ideal é esquentar para consumir no máximo em até 24 horas depois, mas é mais recomendável comer no mesmo dia. É válido dizer também que, uma vez que tirou do congelador e descongelou, não dá para voltar para o freezer. Além disso, a data de validade não poderá mais ser seguida se colocar a pizza for para a geladeira”.

E, para finalizar, eles alertam que você não pode se encher de esperança de terminar com uma pizza crocante se levá-la para a geladeira, levando em conta que, quando descongela, ela amolece e cria água.