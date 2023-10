10º Festival do Abacaxi termina nesta segunda-feira (9); veja como participar

A 10ª edição do Festival do Abacaxi teve início na noite da última sexta-feira (6), marcada por um momento de fé desde o início. O evento foi inaugurado com uma noite gospel que trouxe animação aos fiéis na praça municipal. Ele está sendo realizado no município de Tarauacá, no Acre.

O festival se estende até segunda-feira (9), apresentando não apenas performances musicais, mas também uma feira de produtos da agricultura familiar, com foco especial no principal item do município: o abacaxi.

Segundo o G1, na segunda-feira, dia 9 de outubro, os visitantes poderão ver o Concurso do Maior Abacaxi, um desfile de influencers, e aproveitar a gastronomia local.

