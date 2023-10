Jantar de alta Gastronomia em vagão histórico oferece cardápio cinco estrelas

Nesta sexta-feira (06), a Serra Verde Express, em Curitiba (PR) promove um passeio para quem aprecia viagens e alta gastronomia. Sob o nome Expresso Classique, a atração oferece aos visitantes um cardápio cinco estrelas em um vagão cujo cenário remonta a década de 1930, trazendo a experiência de uma ‘viagem no tempo’.

O passeio é noturno, e o menu é assinado pelo chef Rafael Lafraia. Na entrada do jantar, conforme aponta o canal de notícias Bem Paraná, os clientes experimentarão ragu de cogumelos; pasta de trufas negras e queijo grana; e polenta cremosa. Para o prato principal, três opções estão disponíveis: ravioli de pêra com molho de queijo grana e crocante de especiarias com castanha de caju; arroz cremoso de camarões com abóbora e aspargo grelhado; e filé mignon grelhado com purê de batatas, farofa crocante, cenoura assada e cebola ao molho glacê.

Finalizando a experiência gastronômica, o chef Lafraia traz como sobremesa um brownie com especiarias amazônicas, creme de frutas vermelhas e mousse de chocolate coberto com crocante de amêndoas. Para as crianças presentes na ocasião, o cardápio é especializado: massa na manteiga com cubos de filé mignon e batatas chips.

Ainda, a programação inclui um pequeno passeio no Jardim Botânico de Curitiba. O cronograma completo e os ingressos (que estão à venda por R$ 319 para adultos, R$ 199 para crianças de 6 a 12 anos e R$ 90 para crianças de 1 a 5 anos) podem ser adquiridos no site oficial do Serra Verde Express.

