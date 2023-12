10 lugares do mundo para provar os melhores chocolates, segundo especialistas

O chocolate é um doce universal e pode ser encontrado em qualquer lugar do mundo, misturado a diversos sabores, sobremesas e até bebidas. Para aqueles que são amantes do doce é interessante saber quais são os melhores chocolates do mundo.

Portanto, se você é uma pessoa que ama chocolate, mas também gosta de viajar e experimentar novos sabores, essas dicas da National Geographic, com os locais que vendem os melhores chocolates do planeta, são para você:

Maison Cailler - Broc, Suíça

Uma das marcas de chocolate mais antigas da Suíça, onde é possível ver como esse famoso chocolate é produzido na fábrica que existe desde 1898 e, em seguida, se deliciar com uma generosa amostra na sala de degustação da fábrica.

Valrhona Chocolate - Tain l’Hermitage, França

Localizada na região vinícola da cidade francesa, que fica na margem esquerda do rio Rhône, encontre a famosa casa do chocolate Valrhona, onde o chocolate é feito apenas com gordura natural da manteiga de cacau e sem nenhuma gordura vegetal adicionada.

Max Brenner - Nova York, Estados Unidos

Conhecido pelo chocolate quente, o Max Brenner Chocolate Bar Restaurant da Broadway oferece uma variedade de produtos à base de cacau, desde martini com trufas de chocolate e fondue de chocolate até a cerveja Young’s chocolate stout.

Sachertorte - Viena, Áustria

A fama vai para o pão de ló de chocolate, coberto com geleia de damasco e depois coberto novamente com chocolate amargo, a torta doce Sachertorte recebeu o nome de seu inventor em 1832, o austríaco Franz Sacher.

Chocolate quente - Turim, Itália

O “cioccolato caldo” é a bebida ideal para o inverno com o espesso chocolate quente levemente amargo, coberto generosamente com chantilly. .

Magnolia Bakery - Nova York, Estados Unidos

A doceria no estilo dos anos 50 ganhou fama quando os personagens de uma famosa série de TV paravam para comer um cupcake em Nova York. Só que além dos cupcakes de chocolate red velvet, a doceria oferece vários sabores, além de pudim de banana, cookies, cheesecake de cereja e brownies. O bolo de chocolate alemão também entra na lista.

Chocolate e Churros - Madri, Espanha

As “chocolaterías” ou “churrerías”, geralmente repletas de foliões noturnos das 4h da manhã até a hora do café da manhã, oferecem um churros de massa frita saborosa, semelhante a um waffle, que é mergulhado em um chocolate quente agridoce.

Chocolate Hotel - Bournemouth, Inglaterra

O hotel, como próprio nome já diz, tem como tema o chocolate. Lá, os hóspedes podem fazer degustação de chocolate e aulas de fabricação do doce.

Chocolate maia - na região de Tabasco, México

No estado de Tabasco, provável local de nascimento do chocolate, aproveite para provar o chocolate quente maia, que é mais espesso, espumoso, agridoce e aromatizado com pimentas.

Nemesis, do The River Cafe - Londres, Inglaterra

Um dos melhores restaurantes de Londres, oferece uma sobremesa exclusiva, o bolo de Chocolate Nemesis - com uma leve crosta no topo, ele leva uma quantidade absurda de chocolate.

