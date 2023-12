As 5 melhores marcas de chocolates em caixa segundo especialistas

Neste ano, a equipe de cozinha da Wirecutter, que opera braço de revisão de produtos do New York Times, lançou um guia de chocolates de alta qualidade como resultado de um longo período de testes, onde especialistas avaliaram as marcas nos quesitos de apresentação e sabor.

Os testes e experimentações levaram a um top 5, que pode ser conferido logo abaixo:

Melissa Coppel Bonbons

Finos e com aspecto visual impecável, os chocolates Melissa Coppel apresentam as melhores combinações entre beleza e sabor. Na caixa em questão, é possível encontrar bombons com ganache de manteiga de amendoim com geleia de framboesa, ganache sedosa de iogurte com framboesa, pistache com marzipan, entre outros.

Dandelion Chocolate Single-Origin Truffle Collection

Uma caixa com apresentação minimalista. Nessa edição a Dandelion apresenta bombons em cubos uniformes feitos com chocolates de origens distintas, oferecendo ao consumidor uma experiência diferente a cada unidade. Todas as trufas da caixa possuem recheio de ganache de chocolate, e a diferença fica no sabor, que varia conforme o local de produção. Há na embalagem chocolates de Belize e de Madagascar.

Amori di Mona Assorted Mignardise Red Gift Box

Com chocolates finos e retangulares, a caixa da Amori di Mona oferece sabores sutis com texturas complexas de forma elegante, e é a pedida certa para quem possui restrições alimentares, visto que a marca é vegana e livre de alérgenos. Na embalagem é possível encontrar quatro sabores: Caffe, Frutta, Maple e Sel.

Recchiuti Confections Black Box

A confeitaria Recchiuti oferece, através da caixa, uma ampla variedade de formas e texturas de bombons, com sabores harmônicos e criativos, trazendo ao consumidor uma experiência sensorial completa. Entre os sabores estão opções clássicas, como caramelo queimado e avelã, e também opções voltadas para quem deseja se aventurar, como pimenta rosa, anis-estrelado, gergelim tostadom entre outras, que trazem o equilíbrio certo entre o doce e o amargo.

Valerie Confections Baby Grand Assortment

Com aparência simples, os chocolates da confeitaria Valerie surpreendem em sabor ao combinar recheios clássicos à técnicas refinadas. Além disso, a cobertura das trufas é feita com chocolate agridoce, tornando a experiência ainda mais sofisticada.

