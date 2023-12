Descubra a tendência que dá direito a um chocolate por dia até o Natal

A contagem regressiva para o Natal lembra a tradição do calendário do Advento, que pode ser muito divertida, já que além da missão original de uma pausa diária para reflexões no período que antecede a principal festividade cristã, também traz pequenos presentes.

Abre-se uma janelinha do calendário por dia e atrás dela está uma surpresa em forma de chocolate. Muitas docerias tem apostado nessa tradição, que servem para presentar quem ama ou para contar os dias até o Natal.

Na Mica, o calendário vem em uma caixa do tipo edição limitada recheada com 24 bombons especiais e custa R$ 398. Pretzel, rabanada, donut e estrela de pipoca com açúcar explosivo são alguns dos sabores escondidos no calendário.

A Casa Santa Luzia também aproveitou para investir na tradição e traz 24 bombons de chocolate belga ao leite (R$ 39,20, 75g) em formatos de enfeites da árvore de Natal.

Para saber mais lojas e restaurantes que apostaram nos calendários do Advento, leia esta matéria.

