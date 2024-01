2º melhor azeite extra virgem do mercado: qual foi o critério dos especialistas?

A marca O.live & Co conquistou a segunda posição entre os melhores azeites extra virgem disponíveis em supermercados, conforme a avaliação de especialistas convidados do Paladar abordada na matéria de Chris Campos.

O destaque do produto foi a notável picância, um dos aspectos marcantes no critério sabor. No entanto, os jurados observaram defeitos relacionados à fermentação, o que resultou na redução das pontuações.

Graças ao seu evidente sabor, a O.live & Co assegurou seu espaço na classificação, que considerou 20 marcas de até R$ 70 disponíveis nas prateleiras. Leia o conteúdo completo.