23 restaurantes imperdíveis em Cancún segundo o TasteAtlas

Colorida e apimentada, a culinária do México é mundialmente conhecida e prestigiada pelos famosos chilaquiles, guacamole, enchiladas, entre outros pratos, o que torna algumas de suas cidades excelentes destinos gastronômicos. Uma delas é Cancún, localizada na costa do Mar do Caribe.

A região também é um forte ponto turístico por suas praias, resorts e atividades noturnas, e quem planeja visitá-la pode conhecer os melhores restaurantes tradicionais eleitos pelo TasteAtlas.

A plataforma contabilizou 23 estabelecimentos, e são eles:

Deli Barlovento

La Bamba

Lonchería El Pocito

Restaurante Hacienda El Mortero

Hacienda Sisal

Taquería Adela

The Surfing Burrito

La Fonda de las Piñatas

Carnitas Las Torres

Tacos Rigos

Restaurante La Habichuela

Antojarte

Taqueria Coapenitos

Sabores de México

Las Brasas del Bajio

Emara Antojitos Yucatecos

El Tatich

El Socio Naiz Taquería

Los Taquitos de la Yaxchilan

La Lotería Taquería

Dons Tacos and Burritos

Blue Gecko Cantina

Taqueria Los Tres Reyes

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é uma plataforma online utilizada por internautas de várias partes do mundo para registrar experiências gastronômicas, atribuindo avaliações e notas que variam de 0,5 a 5 para restaurantes, comidas e bebidas típicas, e até polos turísticos. As listas que exibem os maiores destaques não possuem validação profissional, apenas amadora, e são elaboradas a partir da média das notas.