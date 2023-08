Comida mexicana no café da manhã? Aprenda mais sobre chilaquiles Foto: Reprodução

Apesar do que os brasileiros conhecem, a comida mexicana tradicional não tem tanta carne moída ou queijos como o cheddar. A preferencia deles são as tortilhas de milho moles, cebola, limão, carne de porco, coentro e queijo branco. O mais conhecido pelos brasileiros é o Tex-Mex, que é o cardápio que existe nos fast foods e restaurantes do país.

Fajitas e nachos são exemplos de Tex-Mex. Pratos como burritos, não são tão consumidos no México, mas fazem parte da culinária local, com foco no norte do país. Outros pratos como os tacos, tem uma versão mais americanizada nos restaurantes.

Entre doces e ensopados menos conhecidos, o México guarda uma receita coringa intocada pelo Tex-Mex que é fácil de reproduzir em casa. Segundo o portal Super, os chilaquiles são um café da manhã, ou um excelente lanchinho da madrugada. Geralmente, ele é feito com tortilhas amanhecidas, e o molho é a parte mais complicada de ser feita.