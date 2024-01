Os 6 melhores restaurantes do Paraguai segundo TasteAtlas

O Paraguai é um país que faz fronteira com o Brasil e apesar da proximidade, tem uma cultura, tradições e gastronomia totalmente diferente.

Um dos destaques na culinária é a capital do país, Assunção, que possui diversos restaurantes, indicados inclusive pelo TasteAtlas como os melhores do Paraguai, confira:

Os melhores restaurantes do Paraguai

Bolsi - famoso por Pira caldo e Doce de mamão (Assunção)

El Café de Acá - famoso por Mbeju (Assunção)

Bar do Lido - famoso pelo Pira caldo (Assunção)

Ló de Osvaldo - famoso pelo Chipa guasú (Assunção)

Chipas Don Pipo - famoso por Chipa (Coronel Bogado)

Na Eustaquia - famoso por Bori-bori (Assunção)

Como funciona o TasteAtlas?

PUBLICIDADE

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.