3 cervejas frutadas para você experimentar no carnaval

Uma das bebidas alcoólicas mais amadas pelos brasileiros, a cerveja não poderia ficar de fora da festa do carnaval.

Mas para aqueles que querem variar durante a folia, existem algumas variações de cerveja que podem ser interessantes, pois combinam com os dias de calor e com a alegria do carnaval.

Uma dessas variações são as cervejas frutadas, que têm um frescor que combina muito bem com o verão. A seguir, confira cinco sugestões do portal A Gazeta, para escolher a cerveja frutada perfeita para você:

1 - Maniacs Belgian Wit (Maniacs Brewing Co)

O destaque dessa cerveja de trigo é o toque refrescante causado pela adição de casca de laranja. As leveduras belgas equilibram aromas frutados dessa bebida, que tem baixo amargor.

2 - Frutaria (Morada Cia Etílica)

Como o nome já diz, essa cerveja traz uma mistura de frutas, com toques de caju, maracujá e maçã, além de uma pitada de sal marinho para intensificar os sabores. Tem baixo amargor, o que valoriza o conceito tropical da bebida.

3 - Barbarella Fruitbier (Cerveja Barbarella)

A cerveja destaca a framboesa, equilibrando o dulçor e a acidez da fruta, com baixo toque de lúpulo, baixo amargor e coloração avermelhada. Combina com sobremesas, como pudim e chocolate branco.

