3 dicas de especialistas para escolher o panetone perfeito no Natal

Uma coisa que não pode faltar na mesa nesta época do ano são os famosos panetones. Mas com tantas opções disponíveis, fica difícil identificar um bom pão natalino nas prateleiras dos supermercados.

A seguir, confira um guia com dicas de especialistas sobre como escolher o panetone ideal para o Natal:

A escolha começa com a massa, que vai dar os indicativos se aquele é ou não um bom panetone. “Sempre devemos buscar um panetone com uma boa qualidade de massa. Ou seja, ela deve ser leve, aerada e que derrete na boca. Devemos evitar as massas esfarelentas, duras e secas”, recomenda Rafael Aoki, confeiteiro do Quincho, ao Paladar.

A chef Tássia Magalhães, comandante do Nelita e do café-confeitaria Mag Market, também falou com Paladar e explicou como identificar uma boa massa. “Você deve buscar textura, sabor e aroma. Enquanto o panetone vai se desmanchando na boca, é preciso sentir a textura leve, aveludada e um sabor delicado. A textura do panetone não pode ser mole, gosmenta ou embatucada. O sabor, novamente, deve ser adocicado, frutado, com notas de mel”, afirmou.

Caso não seja possível conferir a massa na embalagem, tente perceber os aromas. “Um bom panetone deve ter uma combinação de boa farinha, fermentação lenta, e aromas naturais. Fuja de produtos super industrializados, com aromas artificiais”, disse Chico Ferreira, da Le Jazz Boulangerie.

