Os melhores panetones de 2023: especialistas testam e elegem o top 3

Já é quase chegada uma das maiores festas do ano, o Natal, e é nessa época que acontece uma das maiores degustações do quadro Paladar Testou, que avalia marcas de panetone e chocotone e elenca as melhores novidades que o ramo da panificação tem para oferecer.

Na edição de 2023, foram 50 selos selecionados, entre eles 25 panetones, cravejados com frutas variadas, que passaram por avaliação minuciosa dos especialistas Pedro Nóbrega, confeiteiro do Notiê; Saiko Izawa, confeiteira do Rosewood; Nadia Pizzo, chef do Ráscal; e pela padeira Taís Gomes, da Nina Farina.

Após a fase de degustação, o júri elaborou um ranking com os 10 panetones que apresentaram os melhores resultados, e entre eles três ganharam destaque. Veja abaixo:

1° lugar: Tre Bimbi

2° lugar: Mocotó

3° lugar: Fabrique

Confira na íntegra como foi a escolha dos melhores panetones de 2023.

Qual o melhor panetone de 2023? 1 / 25Qual o melhor panetone de 2023? panetone Tre Bimbi 1º lugar: Tre Bimbi Tradicional - A massa leve e alveolada, de fermentação natural, e a boa variedade de frutas (laranjas cristalizadas, tâmaras, dama ... Foto: Daniel Teixeira/EstadMais panetone Mocotó 2º lugar: Mocotó Mocotone - A escolha, a quantidade e a distribuição cuidadosa das frutas agradaram o júri. Criação do chef Ale Sotero junto à equipe ... Foto: DANIEL TEIXEIRAMais panetone Fabrique 3º lugar: Fabrique Clássico - A cor, a maciez e a umidade da massa chamaram a atenção logo de cara. A crosta saborosa, com avelãs e amêndoas, também f ... Foto: DANIEL TEIXEIRAMais panetone Iza 4º lugar: IZA Frutas secas e nozes - Os panetones da padeira Izabela Tavares já são famosos nas degustações do Paladar. Por mais que não tenha levado ... Foto: DANIEL TEIXEIRAMais panetone Loison 5º lugar: Loison Clássico - Com boa variedade, quantidade e distribuição de frutas, o panetone da marca italiana garantiu um bom lugar na avaliação. D ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Gran Ducale 6º lugar: Gran Ducale Tradicional (na lata) - "Um clássico panetone italiano", afirmou um dos jurados. Na mosca: fabricado na Itália, o panetone de u ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Santa Maria 7º lugar: Santa Maria Tradizionale (na lata) - O panetone do empório entregou aroma e sabor clássicos de panetone. O visual foi bem avaliado e, no ger ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Santa Luzia 8º lugar: Casa Santa Luzia Artigianale ai Frutti di Bosco - O visual bonito desperta o apetite. Apesar do sabor agradável e da umidade na medida, falt ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Padoca do Maní 9º lugar: Padoca do Maní Tradicional - O panetone de fermentação natural traz frutas cristalizadas, baunilha, raspas de laranja, limão-taiti e limão- ... Foto: DANIEL TEIXEIRAMais panetone qui o qua 10º lugar: Qui o Qua Clássico; "Compraria esse para o meu Natal", revelou um dos jurados. Úmido e saboroso na boca, o panetone artesanal tem massa ama ... Foto: Tiago QueirozMais panetone 13 de Maio 13 de Maio Clássico - A "aparência sofrida" do panetone da padaria fez o júri começar a avaliação com o pé esquerdo. Por dentro, a amostra também não ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Bauducco Bauducco Tradicional - Este ano, a clássica receita italiana do senhor Bauducco não se saiu tão bem. "Sensação de um produto artificial como um todo", ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Casa Suíça Casa Suíça Frutas - Apesar de ter uma quantidade razoável de frutas cristalizadas e uvas passas, as características industriais do produto jogaram con ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Colibri Colibri Tradicional - Alto e com uma bela casquinha crocante, o panetone chama a atenção. Mas, por dentro, a massa "um pouco seca", com aroma e sabor ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Deli Garage Deli Garage Floresta - Apesar do visual vistoso e da crostinha saborosa, o panetone de frutas brasileiras - com gomas de jabuticaba, manga, caju, lara ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Jung Pães Jung Pães Frutas - A falta de sabor característico de um bom panetone fez a amostra da padaria artesanal perder pontos na degustação. A acidez deixada ... Foto: Tiago Queiroz/EstadãoMais panetone L'a Juo L'a Juo Panetone - A massa "muito, muito seca" foi a principal questão da amostra da confeitaria artesanal. Também perdeu pontos pela qualidade das fr ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Made by Nina Made by Nina Tradicional de Frutas - Mesmo tendo uma boa quantidade de frutas, a versão tradicional do panetone artesanal não agradou muito. A falta d ... Foto: Tiago QueirozMais Na Fila do Pão Na Fila Pão Jaburanja - Neste ano, a padaria artesanal apostou num panetone de fermentação natural, recheado com compota de jabuticaba, casca cristali ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Ofner Ofner Tradicional - "A sensação é de um produto artificial, porém afetivo", descreveu um dos jurados. O júri destacou o forte aroma artificial e a fal ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Oli Pães Oli Pães Frutas - O aroma delicado de laranja chama a atenção no panetone desta padaria. Fermentado por 24h, leva frutas em calda (pêssego, figo, cere ... Foto: Tiago QueirozMais panetone A Padeira A Padeira Panettone - Mesmo com um visual convidativo, alto e com uma bela cobertura de glacê amêndoas, a massa, que estava "seca e sem aroma", fez a ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Panco Panco Frutas - Mesmo sendo afetiva, a doçura artificial do panetone não agradou aos jurados. "Sem dúvidas, lembra um panetone pelo sabor de essência, ... Foto: Tiago QueirozMais panetone St Chico St. Chico Tradicional - A receita da padaria artesanal não conquistou o paladar do júri. "Não lembra um panetone, parece mais um pão doce de indústria ... Foto: Tiago QueirozMais panetone Sweet Pimenta Sweet Pimenta Panetone com crocante de pistache e amêndoas - A grossa camada de chocolate com nuts que cobre o panetone acabou atrapalhando: "Na minha ... Foto: Tiago QueirozMais

