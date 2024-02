3 dicas para escolher o melhor bacalhau para a sua Páscoa

Navegando pelas tradições culinárias que marcam as celebrações da Páscoa ao redor do mundo, o bacalhau emerge como um símbolo de união e renovação espiritual.

Essa época, profundamente enraizada em significados históricos e religiosos, convida a uma reflexão sobre as escolhas que fazemos à mesa, não apenas em termos de sabor, mas também de tradição e memória coletiva.

É neste contexto que Luigi Di Fiore, buscando enriquecer ainda mais essa experiência gastronômica, apresenta um guia para navegarmos pelas diversas opções de bacalhau disponíveis no mercado, enfatizando a importância de observar as características do peixe e as informações na embalagem. Confira, a seguir, três dicas essenciais que vão fazer toda a diferença para o bacalhau da sua Páscoa.