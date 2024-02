Quanto custam os ovos de Páscoa da Cacau Show?

A Cacau Show, uma das grandes marcas de chocolate do Brasil, já vem se preparando para a Páscoa e na última terça-feira (30), em meio a uma coletiva de imprensa, apresentou suas propostas para a temporada de alto consumo de chocolate por meio dos tradicionais ovos, que está cada vez mais próxima.

A escolha dos recheios apontam para as tendências de 2024, uma delas semelhante ao ano anterior: o pistache, sabor que esgotou das prateleiras muito antes do previsto, sendo “o sabor do momento”, de acordo com o vice-presidente de negócios da empresa, Daniel Roque.

Na ocasião, a Cacau Show também revelou o valor de seus produtos temáticos, e você pode conferi-los abaixo:

Ovo Dreams Crème Brûlée (400g): R$ 89,99

Ovo Dreams Torta de Maracujá (400g): R$ 89,99

Ovo Gourmet Nuts recheado (600g): R$ 149,99

Ovo LaNut Pistache (400g): R$ 119,99

Ovo Pantufa Garfield (160): R$ 139,99

Ovo Ursinhos Carinhosos (160g): R$ 99,99

Pomo de Ouro de chocolate ao leite com pelúcia (250g): R$ 139,99

Matheus Mans, na matéria ‘Pistache, Harry Potter e crème brûlée: as apostas da Cacau Show para a Páscoa 2024′, aborda mais detalhes da coletiva e dos novos sabores de ovos para esta Páscoa. Leia na íntegra aqui.