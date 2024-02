Vai fazer ovo de páscoa com chocolate branco? Descubra qual é o melhor

Daqui um pouco mais de mês é celebrado a Páscoa. Com isso, várias lojas e supermercados já estão apostando nos famosos ovos feitos de chocolate. E para quem pretende fazer o doce em casa, as barras de chocolate são o caminho.

Entre as opções do doce está o chocolate branco, que é muito adorado, mas também criticado por algumas pessoas, que dizem não ser chocolate de verdade. Mas o Paladar foi “em busca de justiça” e resolveu testar as barras de chocolate branco mais encontradas nos supermercados.

Para realizar o teste, um time de jurados provaram às cegas 12 amostras, todas de chocolate branco puro, sem adições como frutas, castanhas ou flocos de arroz. No teste, as receitas poderiam ter apenas baunilha para aromatizar, já que as opções industrializadas costumam usar o aroma artificial. Os critérios de avaliação envolveram aspecto visual, aroma, textura e sabor.

Para os especialistas, a marca Luisa Abram foi a que apresentou o melhor chocolate branco do mercado e, portanto, é a melhor opção para investir na hora de fazer ovos de Páscoa em casa.

A versão provada pelo júri foi o Branco Extra Cremoso, que recebeu elogios justamente pela cremosidade. A textura foi considerada macia e com bom derretimento. Já o aroma foi apontado como bom por ter destacar o cacau. Açúcar e notas lácteas foram considerados na medida.

Para descobrir as outras barras de chocolate branco testadas pelo Paladar e qual a opinião dos jurados sobre os chocolates, leia a matéria completa.