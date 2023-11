O verão está chegando antes da hora e os termômetros já estão marcando mais de 40 graus. Essa onda de calor pede uma bebida bem geladinha, né não? O Paladar separou 3 drinques imperdíveis que você pode fazer em casa para aliviar o calorão. Confira!

Tererê

SAO PAULO - 27|09|2015 - PALADAR - 9 º Paladar Cozinha do Brasil - Terere, Conheca a cozinha pantaneira, Paulo Machado - Tadeu Brunelli|Estadao Foto: Tadeu Brunelli, SP|BRASIL

O famoso “chimarrão frio” que o elenco da novela global das nove “Terra e Paixão” vive tomando na telinha, é preparado com erva-mate e outras ervas digestivas. Extremamente fácil de fazer, essa bebida pantaneira é ótima para se refrescar.

Confira a receita.

Café gelado com mel e limão-siciliano

Café gelado com mel e limão-siciliano Foto: Marilia Miragaia/Estadão

Para aqueles que não sobrevivem sem um cafezinho, mas também não estão querendo passar calor, esse café gelado é a melhor escolha! Essa bebida gelada leva café, mel e o cítrico fica a seu cargo! Você pode usar limão-siciliano, taiti, galego ou cravo, laranja, grapefruit, você escolhe e aproveita!

Confira a receita.

Sangria de infusão de frutas vermelhas, hibiscos e gengibre

Sangria de infusão de frutas vermelhas, hibiscos e gengibre Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Uma combinação de chá de hibisco com gengibre e frutas vermelhas, é uma aposta super refrescante para o almoço. E o melhor? É o jeito perfeito de aproveitar uma bela sangria no horário de pausa do trabalho e poder voltar a trabalhar bem sóbrio depois!

Confira a receita.

