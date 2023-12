3 receitas de picanha, eleita o melhor prato do mundo em 2023

A classificação do TasteAtlas elegeu a picanha brasileira como o melhor prato do mundo em 2023 por meio de uma nota que alcançou 4,7 estrelas na avaliação das experiências gastronômicas dos usuários da plataforma.

Como o resultado reflete as preferências culinárias dos amantes da gastronomia global, escolhemos separar 3 receitas desse prato com combinações de encher os olhos e causar uma explosão de sabores.

Picanha ao molho

A chef Fádia Cheaito ensinou o passo a passo de como preparar uma combinação perfeita com a carne: o molho gorgonzola. Outra indicação é se servir com arroz e salada, deixando o prato ainda mais típico.

Picanha de Panela

Com a dificuldade de nível fácil, a receita de Jean-François Rouquette vai te ajudar a formar um prato que, além da iguaria, vai conter purê de mandioquinha, tuille e mix de ervas. Gostou? Aprenda mais clicando aqui.

Picanha ao vinho

Essa receita é uma variação do prato francês boeuf bourguignon que utiliza a peça inteira da picanha. Com o acréscimo do vinho tinto, você vai conseguir saborear a diversidade de temperos e os toques especiais do preparo. Confira mais detalhes.

Para entender melhor sobre o ranking internacional e suas especificações, você pode ler a matéria completa do Luigi Di Fiore, do Paladar. Caso queira se aprofundar sobre dicas para fazer a carne, acompanhe o nosso manual do churrasco.