3 versões de café gelado para refrescar nos dias quentes

Quando se trata de café, já imaginamos aquela bebida quente e forte. No entanto, em países como Japão, Estados Unidos e em países da Europa, as pessoas já costumam apreciar essa bebida com gelo, conhecido como iced coffe. Se você é fã de café e não quer abrir mão dessa bebida mesmo com a onda de calor que deve chegar em São Paulo, confira algumas opções que o Paladar preparou:

Café “on the rocks”

Utilize o sistema de filtrado preferido (Kalita, Hario ou Melitta), com café em moagem adequada, utilize um jarro com gelo. Uma dica é utilizar uma concentração maior de café em pó, ou seja, coloque de 30% a 50% a mais em relação ao seu preparo usual.

Cold Brew doméstico

Utilize moagem média e coloque num filtro de papel previamente escaldado. Mergulhe o filtro com o café moído num recipiente com água à temperatura ambiente e leve à geladeira em sua parte baixa, onde a temperatura fica em torno de 8ºC, mantendo entre 18h e 24h.

Tônica & Café

A bebida da moda, é indicada para quem tem uma máquina de cápsula à mão. Num copo alto, coloque gelo, uma fatia fina de limão-siciliano e água tônica, deixando espaço para adicionar uma dose de 30 ml de expresso. Escolha um café com sabor de sua preferência. Antes de despejar o expresso, retire a crema com uma colher.