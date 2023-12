5 alimentos para ajudar com a ressaca depois das festas de fim de ano

Dores de cabeça intensas, mal-estar geral e desconforto nos olhos, com sensibilidade a sons e luzes, são sintomas comuns após um dia de festividades. Esses sinais, muitas vezes, apontam para uma ressaca, geralmente decorrente do consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

O acetaldeído, presente na composição do álcool, é o principal responsável por esses efeitos. Com as festas de final de ano se aproximando, o Paladar traz dicas sobre cinco alimentos com propriedades benéficas que podem facilitar a recuperação, conforme destacado no artigo de Juliana Carreiro.

1. Mel

O mel é capaz de ajudar o nosso organismo por causa das suas particularidades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de auxiliar também acrescentando conteúdo nutricional.

Ficou com vontade? Dá para fazer em casa uma receita com salada de frutas que apresenta diversidade e pode ser saboreada com mel. Aprenda o passo a passo clicando aqui.

2. Aveia

Os cereais estão na lista descrita por Juliana Carreiro. Entre os seus benefícios, estão principalmente a riqueza em proteínas, que ajudam a reduzir os sintomas da ressaca. Para isso, fique por dentro da receita disposta pela nutricionista Gabriela Cilla, de uma tapioca com a aveia sendo o ingrediente principal.

3. Açaí

Isso mesmo! Para te refrescar caso seja um dia com a onda de calor que está prevalecendo em várias regiões do Brasil, o açaí ainda te auxilia na ressaca por meio das suas características antioxidantes. Saiba mais sobre uma receita da fruta com consistência de mil sheik.

4. Laranja

Além de estar inclusa na lista de frutas que estão disponíveis para curar uma ressaca, a laranja contém vitamina C, que geralmente carrega a glutationa, responsável por facilita a remoção do álcool no corpo -poderoso antioxidante.

Caso você tenha interesse, a receita do Paladar pode ser ideal: um suco que contém laranja e outros alimentos benéficos para a sua saúde. Clique aqui para ter acesso ao fácil modo de preparo.

5. Água de coco

Quando entendemos que o álcool compromete os nutrientes do nosso organismo, sabemos que podemos contar com aqueles alimentos com alto teor de água na composição.

Para variar um pouco, destacamos a água de coco, mas qualquer fruta aguada -como a melancia- pode influenciar na recuperação. Sendo assim, separamos uma receita da nutricionista Gabriela Cilla que também inclui uva verde. Confira aqui.