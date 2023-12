No coração da Amazônia, uma revolução silenciosa está ocorrendo na indústria do chocolate. Revelada no Chocolat Festival em Belém, a região, conhecida por sua biodiversidade única, está agora se destacando com produções de chocolate que desafiam o convencional.

A produção de chocolate na Amazônia une tradições ancestrais com técnicas modernas, resultando em produtos que são tão sustentáveis quanto deliciosos. Este movimento está colocando a Amazônia no mapa mundial do chocolate artesanal.

Dentre os produtos destacados, a linha Gaudens brilha com suas 36 variedades únicas. Cada barra reflete a riqueza da flora amazônica, combinando cacau com ingredientes como açaí e cupuaçu.

Paralelamente, o Sıdjä Wahiü, criado por comunidades indígenas, traz a essência da Amazônia em cada mordida, destacando o uso de técnicas sustentáveis e ingredientes locais. Esta abordagem respeita não só o ambiente, mas também a cultura ancestral da região.

Os chocolates Moju-Miri, produzidos em terras quilombolas, e Lá do Sítio, uma iniciativa familiar, são exemplos de como a sustentabilidade e o amor pela terra podem resultar em chocolates de qualidade excepcional. Estes chocolates não só são deliciosos, mas também carregam consigo uma história de conexão e respeito pela natureza. O De Mendes, particularmente o chocolate 69% cacau Yanomami, é outro exemplo notável, misturando cacau orgânico com rapadura, criando uma experiência gustativa incomparável.

Estes cinco chocolates amazônicos representam um marco importante no setor de cacau, demonstrando como a inovação, sustentabilidade e o respeito pelas tradições locais podem criar produtos de qualidade reconhecida mundialmente. As informações detalhadas sobre os 5 chocolates raros da Amazônia que estão conquistando o mundo, detalhes da produção de chocolate na região e a forma como eles estão ganhando reconhecimento global, podem ser encontradas na matéria completa do Paladar.