5 dicas de bartenders para curar a ressaca do Ano Novo

Depois das festas de final de ano, a rotina de trabalho e outras atividades habituais retornam à nossa porta. Para quem exagerou e apareceu várias vezes no balcão do bartender para pedir outra bebida alcoólica, os sintomas do dia seguinte são desagradáveis.

Como os profissionais formam esses coquetéis e lidam com as reclamações de ressaca dos clientes ou até passam pela mesma experiência, eles também possuem dicas sobre como aliviar a dor de cabeça ou no corpo, além de enjoos, sensibilidades à luz e outros. Veja todas as orientações e detalhes lendo a matéria completa de Gilberto Amendola.

Cynar tônica

O bartender Wagner França, do Fornô, ensinou a como preparar o drinque Cynar tônica, que mistura sabores doces e refrescantes apresentando capacidade de ajudar na ressaca. Simples e rápido, basta despejar no copo 100 ml de Cynar e água tônica: prontinho para servir!

Hidratação, alimentação e soneca!

O bartender Diogo Sevilio faz parte de três estabelecimentos nesse ramo. A dica que ele deu foi ocupar a cabeça, além de não deixar de se alimentar bem, tirar um sono de qualidade e ainda retomar a hidratação do corpo.

Coquetel sem álcool

“Tenho um coquetel sem álcool que é ótimo para ressaca”, descreveu o profissional Frajola, do Sylvester, ensinando a como montar o Ginger watermelon: suco melancia e limão, além de de xarope de amêndoas e folhas de hortelã. Para completar depois de misturar esses ingredientes, use refrigerante de gengibre.

Suco de tomate e bacon

“Quando a ressaca da aquela apertada, uma coisa que me ajuda muito é um belo suco de tomate bem temperado com uma fatia de bacon, parece que a gordura obriga o organismo a trabalhar mais”, indicou o André Clemente, do Bitter & Co.

Bloody Mary

Depois de enfrentar ressacas intensas, Paola Menezes, do Eugênia, citou que o bloody mary faz parte da cura desses sintomas. A dica é acrescentar principalmente pimenta para um resultado mais eficaz. Confira a receita aqui!