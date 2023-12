Conheça a empresa que transformou Doritos em bebida

A destilaria Empirical inovou e lançou uma bebida de doritos! É isso mesmo, os famosos snacks laranjas agora tem a sua versão engarrafada e alcoólica.

O teor alcoólico do Empirical x Doritos Nacho Cheese Spirit é de 42% vol. A pré-venda online da bebida nos Estados Unidos começou na semana passada e já esgotou. Além disso, apenas alguns pontos de venda em Nova York e Califórnia poderão vender o destilado em suas prateleiras.

Mas será que essa é a única invenção mirabolante da Empirical? A resposta é não. A empresa tem outras criações, como o Ayuuk, um destilado de Pasilla mixe (um antigo chili mexicano que apoia os produtores e a comunidade do montanhas da Sierra Norte em Oaxaca); e Soka, um destilado de caldo de cana fermentado e xarope de sorgo (promovendo o uso deste cereal cultivado massivamente e muito pouco utilizado nos Estados Unidos).

PUBLICIDADE

Ao El País, os fundadores da marca, Lars Williams e Mark Emil Hermansen, disseram que seu objetivo é criar produtos democráticos e compartilháveis a partir do processo de criação de sabores únicos e inesperados.

“Nós nos conectamos com as pessoas, aprendemos com elas, colaboramos e contamos suas histórias. As bebidas que criamos constroem um quadro de sabor e aroma, acima do novo e do familiar, convertido em memórias sensoriais que permanecem na memória de quem as experimenta”, afirmaram.

A Empirical surgil em 2017 em Copenhaga, na Dinamarca, e atulamente trabalha na sua espansão para os Estados Unidos. O que diferencia a destilaria é sua capacidade de mesclar o antigo e o novo em um processo de criação único.

A empresa combina métodos tradicionais como fermentação com Aspergillus oryzae (o fungo kōji ), tradicionalmente usado para fazer saquê, misturado com ingredientes mais ocidentais, como malte, e usando tecnologias modernas, como como a destilação a vácuo (que permite a destilação a baixas temperaturas) ou a extração de sabores e aromas por ondas ultrassônicas, entre outros. Todo esse processo gera as bebidas com sabores incomuns, que fazem um grande sucesso.