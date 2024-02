5 drinques com cachaça para provar no verão

A cachaça é o destilado mais brasileiro que existe e combina com vários drinques, sejam feitos com fruta ou não. Com sabor marcante e de fácil harmonização, essa bebida se tornou o principal símbolo da coquetelaria no Brasil e vai bem em diversos tipos de drinques, sendo o mais popular deles, claro, a caipirinha de limão.

A maiorias dos drinques feitos com cachaça combinam muito bem com verão, levam bastante gelo e são docinhos, ideais para para os dias mais quentes. Confira, a seguir, cinco sugestões de coquetéis com cachaça para fazer em casa:

Rabo de Galo

O Rabo de Galo pode ser encontrado desde na padaria do bairro até em balcões de bares mais caros. O drinque é fácil de fazer e leva poucos ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Bombeirinho

PUBLICIDADE

O bombeirinho é um clássico brasileiro e costuma ser encontrado facilmente nos bares e botecos brasileiros. De sabor marcante e poucos ingredientes, o drinque tem o gosto característico de groselha. Veja a receita completa aqui.

Drinque de cachaça com gengibre

Você já imaginou uma bebida que mistura vinho com cachaça? Essa opção de coquetel é um pouco mais complexa, mas igualmente deliciosa. O drinque tem um leve toque de vinho e leva espuma de gengibre que traz um charme especial. Veja a receita completa aqui.

Drinque de cachaça de jambu

A cachaça de jambu, erva típica do norte do Brasil, vem ganhando destaque no mundo da coquetelaria e traz opções de drinques interessantes e saborosos quando usada da maneira correta. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Caipirinha de limão

O drinque de cachaça mais famoso do mundo é equilibrado na medida certa com o azedinho do limão e o doce do açúcar. Veja a receita completa aqui.